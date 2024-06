Under 20 Femminile – Rivincita Italia, sconfitta la Germania

Pronto riscatto della Nazionale Under 20 Femminile, che dopo essere stata sconfitta dalla Germania nel primo test di Folgaria, oggi ha superato la squadra tedesca 77-69. La miglior marcatrice della squadra allenata da coach Piazza è stata Arianna Arado con 14 punti.

Le Azzurre sono in raduno in Trentino in preparazione al Campionato Europeo che si giocherà a Vilnius e Klaipeda (Lituania) dal 6 al 14 luglio. Le Azzurre affronteranno nella prima fase (girone C) Polonia, Finlandia e Turchia.

La Nazionale U20 Femminile tornerà in campo sempre a Folgaria per gli ultimi due test prima dell’Europeo, il 27 e il 28 giugno contro la Slovenia.

Gara2: Italia-Germania 77-69 (19-14; 28-24; 17-19; 13-12)

Italia: Lussignoli 5, Tomasoni, Zanardi 9, Caloro, Villa E. 8, Lucantoni 3, Aghilarre 7, Bernardi 6, Zanetti 6, Cancelli 8, Arado 14, Piatti 4, Osazuwa 7. All. Piazza.

