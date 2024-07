Under 20 Maschile – A Domegge trionfa la Grecia, Italia sconfitta

Domegge di Cadore (BL), 7 luglio 2024 – La Grecia conquista il 22° Torneo Internazionale De Silvestro-Meneghin di Domegge di Cadore (BL) dedicato alle Nazionali Under 20. Nell’ennesimo grande match della kermesse, l’ultimo atto della tre giorni cadorina vede la vittoria della Grecia 85 a 81 sull‘Italia, successo che vale la conquista del primo posto nella classifica finale. Gli ellenici piazzano l’affondo decisivo nel quarto quarto trascinati da Zougris (MVP del torneo) e da capitan Plotas, che alza il trofeo consegnatogli dalla famiglia De Silvestro.

CLASSIFICA FINALE:

1^ Grecia 4 pt.

2^ Italia 4 pt.

3^ Slovenia 2 pt.

4^ Spagna 2 pt.



PREMI INDIVIDUALI:

MVP trofeo “Aldo Capanni”: Evangelos Zougris (Grecia)

Miglior realizzatore premio “Piero Da Col”: Izan Almansa (Spagna)

Migliore italiano premio “Antonio De Silvestro”: Leonardo Marangon (Italia)

Miglior allenatore premio “Gigi Serafini”: Paolo Galbiati (Italia)

Premio fair play “Matteo Marchiori”: Urban Klavzar (Slovenia)

—

ITALIA-GRECIA 81-85

PARZIALI: 24-22, 44-40, 62-59.

ITALIA: Torresani, Gallo 9, Van der Knapp 9, Faggian 6, Ferrari 8, Marangon 15, D’Amelio 4, Innocenti 10, Maretto 9, Pozzato 8, Salvioni 3, Oberti ne. All. Paolo Galbiati.

GRECIA: Karakostas 20, Plotas 17, Konstantinidis 5, Kapetakis, Kalliakoudas ne, Paraskevopoulos 4, Boudouris 2, Vasileiou, Chitikoudis 5, Samondourov 13, Ioannou 2, Zougris 17. All. Kostas Papadopoulos.

ARBITRI: Perocco, Roiaz. Morassutti.

NOTE: Tiri da 2: Italia 16/36, Grecia 26/41. Tiri da 3: Italia 12/29, Grecia 4/21. Tiri liberi: Italia 13/24, Grecia 21/30. Rimbalzi: Italia 34, Grecia 31. Spettatori: 600.

LA CRONACA – Bottino pieno per la Grecia che nell’ultima e decisiva partita del torneo, in un Pala Cian Toma stracolmo di appassionati, vince contro l’Italia (81-85) e centra il primo posto nella classifica finale. Avvio spavaldo degli azzurrini di coach Galbiati (miglior allenatore del torneo), con l’Italia che tiene per buona parte dei primi 10′ il +6, grazie ad un gioco fluido e concreto con Van der Knapp (7 pt. nei primi 10′) e Marangon (2/2 da 3) particolarmente ispirati. La Grecia rosicchia qualcosina nel finale di frazione riportandosi sul -2 (24-22), con l’Italia che nonostante ciò riafferma la superiorità contenendo gli attacchi dei greci e riguadagnando il +6 in fretta. L’Italia amplia il gap, va anche a +10 con la Grecia che, al pari dei primo quarto, si riporta a contatto nel finale: serve una tripla di Innocenti negli ultimi secondi per fissare sul 44-40 lo score di fine primo tempo.

La ripresa inizia sempre sotto il segno dell’Italia che vola sul +6 su una bomba di Gallo, dal 50-42, la Grecia piazza un 5-0 (50-47) sfruttando un paio di minuti di astinenza italiana e sembra poter rientrare, ma stavolta il finale di quarto è di marca azzurra: i ragazzi di Galbiati si fanno valere sotto il tabellone, e volano 57-49 con una tripla ben costruita firmata Ferrari. E’ il 27′, quando i greci corrono ai ripari, cambiano assetto, chiudono la frazione 62-59 e cominciano quello che sarà l’ultimo e decisivo quarto, dove, uno dopo l’altro, mettono in luce le qualità tecniche delle sue stelle: il gioiello di scuola Panathinaikos Samodurov firma due triple pesantissime, che portano 64-65 i greci. Poi ci pensano Plotas e la verve sotto il tabellone di Zougris (MVP del torneo) a mantenere sul +5 il parziale al 25′. La Grecia comincia i due minuti finali con 7 lunghezze di vantaggio, e, nonostante i ripetuti tentativi azzurri, l’ultimo con la tripla di Pozzato (81-83), la Grecia massimizza i tentativi dalla lunetta e si porta a casa match e torneo.

—

SLOVENIA-SPAGNA 79-75

PARZIALI: 21-19, 43-40, 59-58.

SLOVENIA: Kocevar 11, Samar 17, Belko 10, Zemljic 3, Horvat 6, Todorovic 8, Osojnik 9, Vukotic, Klavzar 13, Skorjanc 2, Petrovic, Mivsek. All. Petar Markovinovic.

SPAGNA: Villar 8, Langarita 9, Martinez 8, Rodriguez 11, De Larrea ne, Almansa 21, Bosch 2, Gomez 3, Folgueiras 9, Onuetu 2, Nogues, Iglesias 2. All. Salvador Camps.

ARBITRI: Bonotto, Centonza, Pazzaglia.

NOTE: Tiri da 2: Slovenia 17/32, Spagna 22/40. Tiri da 3: Slovenia 12/27, Spagna 5/25. Tiri liberi: Slovenia 9/15, Spagna 16/22. Rimbalzi: Slovenia 26, Spagna 40. Spettatori: 400.

LA CRONACA – Nella prima gara di giornata la Slovenia supera 79-75 la Spagna piazzando l’allungo decisivo negli ultimi 2′ di partita. Primo quarto dove l’equilibrio regna sovrano con Belko sugli scudi da una parte (8 pt.) e Rodriguez e Almansa dall’altra (6 pt. a testa). Dal 21-19 ai 10′ la Slovenia si dimostra più energica, vogliosa di cancellare le prime due prestazioni opache del torneo, con la Spagna che prova a ingranare la marcia giusta nel secondo quarto, ma è bloccata dalla difesa intensa dei 24″ degli sloveni, i quali si portano a +6 e poi a +8 trascinati da Samar (12 pt. nei primi 20′, 100% dal campo) e vengono ripresi soltanto nell’ultimo minuto di primo tempo col mini parziale spagnolo 5-0, finalizzato a 2″ dalla sirena dalla tripla di Rodriguez che riporta i suoi a -3 all’intervallo, 43-40.

La Slovenia resta avanti nella ripresa, ma al 25′ resta in astinenza per 3′ con la Spagna che riesce a tornare a contatto con un mini-break 8-0 che al 28′ riporta gli iberici 52 pari. Squadre appaiate a fine terzo quarto (59-58), e anche nel periodo finale, dove prima gli spagnoli, e poi gli sloveni provano a scappare, non andando mai oltre i due possessi di vantaggio. L’allungo decisivo lo porta a 2’21” dalla sirena la selezione della Slovenia, che si porta 74-70, e complici possessi gestiti male dagli avversari, e una difesa intensa, sblocca il suo torneo portando a casa il primo successo per 79-75.



Ufficio Stampa Linkness/Tratti per Torneo Internazionale U20 Domegge