Under 20 Maschile – Brutta sconfitta in amichevole contro la Slovenia

Va alla Slovenia la prima delle due amichevoli in programma a Kranjska Gora. I padroni di casa battono l’Italia 79-48 in un match che ha preso la strada degli avversari nei primi due quarti.

Per i ragazzi di coach Magro la rivincita è in programma domenica alle 18.00.

Dal 16 al 24 luglio l’Europeo Under 20 a Podgorica in Montenegro.

Il tabellino

Slovenia-Italia 79-48 (23-15, 24-9, 14-10, 18-14)

Slovenia: Scuka 18, Ivankovic 6, Ciani 10, Urbiha 6, Duscak 1, Jugovic 2, Cibej 2, Klavzar 13, Mirtic 7, Daneu 6, Sivka, Jurkovic 4, Frelih 4. All: Markovinovic

Italia: Librizzi 2, Gallo 6, Bogliardi, Berdini 7, Castellino 5, Canka ne, Casarin 11, Bayoumi, Boglio 2, Bartoli 7, Virginio 4, Vincini 4, Nobili. All: Magro

Questi gli Azzurri in Slovenia

#4 Matteo Librizzi (2002, P, Openjobmetis Varese)

#5 Filippo Gallo (2004, G, Vanoli Cremona)

#6 Matteo Bogliardi (2002, P/G, Gruppo Mascio Treviglio)

#7 Nicola Berdini (2003, P, Reyer Venezia Mestre)

#8 Nicolò Castellino (2002, G, S. Bernardo – Abet Corneliano d’Alba)

#9 Abramo Canka (2002, G/A, Lokomotiv Kuban – Russia)

#10 Davide Casarin (2003, G, Tezenis Verona)

#11 Morgan Baccio Fernando Rashed Bayoumi (2002, A, Pioneers Praire State College – NCAA)

#12 Alfredo Boglio (2003, P, Cipir Borgomanero)

#15 Vittorio Bartoli (2002, A, Infodrive Capo d’Orlando)

#18 Nicolò Virginio (2003, G, Openjobmetis Varese)

#19 Luca Vincini (2003, A/C, Edilnol Biella)

#20 Nicolò Nobili (2002, A/C, Segafredo Zanetti Bologna)

Lo staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Capo Delegazione: Alessandro Dalla Salda

Allenatore: Alessandro Magro

Assistenti: Marco Legovich, Iacopo Squarcina

Preparatore Fisico: Roberto Iezzi

Medico: Alberto Berardi

Ortopedico: Alessandro Gildone

Fisioterapista: Iacopo Mancini

Team Manager: Federico Ciccodicola

Ufficio Stampa Fip