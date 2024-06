UNDER 20 MASCHILE – I convocati di coach Galbiati per il raduno di Udine

By

Comincia il viaggio della Nazionale Under 20 maschile verso l’Europeo di categoria che si disputerà a Gdynia in Polonia dal 13 al 21 luglio.

Coach Paolo Galbiati ha diramato una lista di 24 giocatori che si ritroveranno dal 21 giugno a Udine.

Gli Azzurri giocheranno nel Girone C con Israele, Germania e Repubblica Ceca incrociando poi il Girone A di Francia, Serbia, Grecia e Polonia.

Per preparare la rassegna continentale due amichevoli a Udine contro la Croazia (29 e 30 giugno) e l’ormai super classico dell’estate, ovvero il Torneo Internazionale “Memorial Vigilio De Silvestro-Trofeo Bepi Meneghin” di Domegge di Cadore (Belluno) dal 5 al 7 luglio con Slovenia, Spagna e Grecia.

Il Torneo di Domegge è in diretta streaming sul canale Twitch @Italbasket.

GLI AZZURRI DI COACH GALBIATI

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra GREGORIO ALLINEI 2004 194 G LIBERTAS LIVORNO 1947 MIRKO BRAMATI 2004 200 A WEST CHESTER UNIVERSITY (USA) ANDREA CECCHI 2005 196 G VIRTUS LUMEZZANE RENÈ D’AMELIO 2005 201 A COLLEGE BASKETBALL BORGOMANERO LEONARDO FAGGIAN 2004 195 G UNIVERSO TREVISO BASKET FRANCESCO FERRARI 2005 196 A COLLEGE BASKETBALL BORGOMANERO FILIPPO GALLO 2004 194 P/G U.C.C. CASALPUSTERLENGO EMMANUEL INNOCENTI 2004 200 G/A TARLETON STATE (USA) LEONARDO MARANGON 2005 195 G UNITED EAGLES BASKETBALL OCTAVIO MARETTO 2004 194 G VICTORIA LIBERTAS PESARO TOMMASO MORENA 2004 198 A REYER VENEZIA MESTRE NICCOLÒ MORETTI 2004 187 P/G ILLINOIS UNIVERSITY (USA) MICHELANGELO OBERTI 2005 205 C MORRIS CATHOLIC (USA) GABRIEL BELFORT POZZATO 2005 197 G NBA GLOBAL (AUSTRALIA) RICCARDO SALVIONI 2004 202 A LUISS ALESSANDRO SCARPONI 2004 195 G BASKET SANTARCANGELO UMBERTO STAZZONELLI 2004 200 G VICTORIA LIBERTAS PESARO ENRICO TADIOTTO 2005 189 G UNIVERSO TREVISO BASKET GABRIELE TARALLO 2004 190 G/A PALL. CANTÙ DAVID TORRESANI 2005 180 P UNIVERSO TREVISO BASKET TIMOTY VAN DER KNAAP 2005 201 A ORANGE BASKET BASSANO ENRICO VETTORI 2004 192 G RUCKER MATTEO VISINTIN 2004 190 P SAN GIOBBE CHIUSI MAURO ZACCHIGNA 2004 200 A RUCKER

ATLETI A DISPOSIZIONE

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra NICHOLAS ERRICA 2005 185 P/G DERTHONA BASKETBALL ALBERTO FRAGONARA 2004 188 P ACCADEMIA BK ALTOM.SE RICCARDO GREPPI 2005 208 C PALL. CANTÙ MARCO IUS 2004 204 A/C PALL. SANT’ANTIMO LUCIO MARTINI 2004 212 C ANDREA COSTA IMOLA 2022 JACOPO RAPETTI 2004 201 A LATINA BASKET NICOLAS TANFOGLIO 2005 180 P NUOVA PALL. BRESCIA

Direttore Generale

SALVATORE TRAINOTTI

Allenatore

PAOLO GALBIATI

Assistente

NAZARENO LOMBARDI

Assistente

ALESSANDRO ROSSI

Preparatore Fisico

MATTIA DIGNO

Medico

PIERGIUSEPPE TETTAMANTI (FINO AL 1° LUGLIO)

Medico

ALBERTO BERARDI (DAL 1°LUGLIO)

Medico-Ortopedico

STEFANO PECCHIA

Fisioterapista

ALBERTO SANDRINI (FINO AL 23 GIUGNO)

Fisioterapista

LUDOVICO DE LUCA-CEROS (DAL 23 GIUGNO)

Team Manager

BARBARA ZELINOTTI (FINO AL 1° LUGLIO)

Funzionario Delegato

FEDERICO CICCODICOLA (DAL 30 GIUGNO)

Il Programma

21 giugno

Entro le ore 19:00 Raduno presso l’Hotel Ramandolo Via Forni di Sotto, 28-Udine

22 giugno

Ore 10:00/11:30 Allenamento

Ore 17:00/21:00 Allenamento

23 giugno

Ore 10:00/11:30 Allenamento

Ore 17:00/21:00 Allenamento

24 giugno

Ore 10:00/13:00 Allenamento

25 giugno

Ore 10:00/11:30 Allenamento

Ore 17:00/21:00 Allenamento

26 giugno

Ore 10:00/13:00 Allenamento

27 giugno

Ore 10:00/11:30 Allenamento

Ore 18:00/19:30 Allenamento

28 giugno

Ore 11:00/13:00 Allenamento

29 giugno

Ore 9:30/11:00 Allenamento

Ore 20:00 Scrimmage ITALIA-CROAZIA

30 giugno

Ore 09:30/11:00 Allenamento

Ore 18:30 Scrimmage ITALIA -CROAZIA

1° luglio

Ore 8:30

Trasferimento con Bus c/o Park Hotel Bellavista Via San Giovanni 5/7 – Calalzo di Cadore (Bl)

2 luglio

Ore 10:00/11:30 Allenamento

Ore 18:00/19:30 Allenamento

3 luglio

Ore 11:30/13:00 Allenamento

4 luglio

Ore 11:30/13:00 Allenamento

5 luglio

Ore 11:00/12:00 Allenamento

TORNEO INTERNAZIONALE 5-7 luglio – live su Twitch Italbasket

Ore 18:15 SPAGNA-GRECIA

Ore 20:45 ITALIA – SLOVENIA

6 luglio

Ore 11:00/12:00 Allenamento

Ore 18:15 GRECIA-SLOVENIA

Ore 20:45 ITALIA-SPAGNA

7 luglio

Ore 11:00/12:00 Allenamento

Ore 18:15 SLOVENIA-SPAGNA

Ore 20:45 ITALIA-GRECIA

8 luglio

Ore 8:30 Trasferimento con Bus c/o Hotel Marco Polo Terme Viale Stazione,12 a Montegrotto Terme (Pd)

Gli allenamenti si svolgeranno a Udine presso il Palazzetto “PrimoCarnera”

Gli allenamenti e il Torneo si svolgeranno presso il Pala Mario Cian Toma, Via dei Gei 10 Domegge di Cadore

