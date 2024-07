Under 20 Maschile – I convocati per l’Europeo di Gdynia

La Nazionale Under 20 maschile si ritrova a Montegrotto Terme per l’ultima fase di preparazione in vista del Campionato Europeo di categoria, in programma a Gdynia (Polonia) dal 13 al 21 luglio.



Coach Paolo Galbiati ha scelto gli Azzurri che prenderanno parte alla rassegna continentale: gli ultimi due “tagli” sono Gabriele Tarallo e Gregorio Allinei. Questi di 12: D’Amelio, Faggian, Ferrari, Gallo, Innocenti, Marangon, Maretto, Oberti, Pozzato, Salvioni, Torresani, Van Der Knaap.



All’Europeo gli Azzurri sono inseriti nel Girone C con Israele, Germania e Repubblica Ceca. L’incrocio poi il Girone A di Francia, Serbia, Grecia e Polonia.



Le gare dell’Europeo Under 20 sono in diretta streaming sul canale Youtube FIBA.

GRUPPO B

Data Gara Risultato Stat. Live 13 LUGLIO ORE 13.00 ISRAELEVS REP. CECA – 13 LUGLIO ORE 15.30 GERMANIAVS ITALIA – 14 LUGLIO ORE 13.00 REP. CECAVS GERMANIA – 14 LUGLIO ORE 20.30 ITALIAVS ISRAELE – 15 LUGLIO ORE 15.30 REP. CECAVS ITALIA – 15 LUGLIOORE 20:30 GERMANIAVS ISRAELE –

Punti Squadra ITALIA GERMANIA ISRAELE REP. CECA

GIOCATORI CONVOCATI

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra RENÈ D’AMELIO 2005 2.01 A COLLEGE BASKETBALL LEONARDO CATRIEL FAGGIAN 2004 1.95 G UNIVERSO TREVISO BASKET FRANCESCO FERRARI 2005 1.96 A COLLEGE BASKETBALL FILIPPO GALLO 2004 1.94 P/G U.C.C. CASALPUSTERLENGO EMMANUEL INNOCENTI 2004 2.00 G/A TARLETON STATE (USA) LEONARDO MARANGON 2005 1.95 G UNITED EAGLES BASKETBALL OCTAVIO MARETTO 2004 1.94 G VICTORIA LIBERTAS PALL. MICHELANGELO OBERTI 2005 2.05 C MORRIS CATHOLIC (USA) GABRIEL BELFORT POZZATO 2005 1.97 G NBA GLOBAL (AUSTRALIA) RICCARDO SALVIONI 2004 2.02 A LUISS DAVID TORRESANI 2005 1.80 P UNIVERSO TREVISO BASKET TIMOTY TEODORO TOMAS VAN DER KNAAP 2005 2.01 A ORANGE1 BASKET BASSANO

Direttore Generale

SALVATORE TRAINOTTI

Capo Delegazione

ALESSANDRO DALLA SALDA

Allenatore

PAOLO GALBIATI

Assistente Allenatore

NAZARENO LOMBARDI

Assistente Allenatore

ALESSANDRO ROSSI

Preparatore Fisico

MATTIA DIGNO

Medico

ROBERTO CIARDO

Medico-Ortopedico

ALESSANDRO ETTORE GILDONE

Fisioterapista

MICHELE CUOCO

Funzionario Delegato

FEDERICO CICCODICOLA

PROGRAMMA

9 luglio

Hotel Marco Polo Montegrotto Terme (Pd)

09:30/11:30 Allenamento

17:30/19:00 Allenamento

10 luglio

12:00/14:30 Allenamento

11 luglio

ore 06:30 Trasferimento all’aeroporto di Venezia LH 9455 Vce-Muc ore 10:00-11:00 LH 1644 Muc-Gdn ore 14:50-16:20

Trasferimento con Bus c/o MERCURE GDYNIA CENTRUM – Armii Krajowej 22, 81-372 Gdynia

21:00/22:00 Allenamento

12 luglio

14:45/16:00 Allenamento

13 luglio

08:15/09:00 Allenamento

Gara 1 – 15:30 GERMANIA-ITALIA c/o Polsat Plus Gdynia Arena

14 luglio

11:15/12:00 Allenamento

Gara 2 -20:30 ITALIA -ISRAELE c/o Hala Gier GCS

15 luglio

08:15/09:00 Allenamento

Gara 3 -15:30 REP. CECA-ITALIA c/o Hala Gier GCS

16 luglio

REST DAY

dal 17 al 21 luglio

INIZIO 2 FASE con orari da definire

22 luglio

Trasferimento all’aeroporto di Gdansk Lech rientro in Italia con volo LX 1381 GDN-ZRH 9:35-112 LX 1622 ZRH.VCE 13:00-14:05

Fine Raduno

Gli allenamenti si svolgeranno a Montegrotto Terme (Pd) presso il PalaBerta Via Luchina 1

Gli allenamenti e le gare del Campionato Europeo si svolgeranno presso il Polsat Plus Gdynia Arena-Kazimierza Gorskiego 8 e presso il Hala Gier GCS Olimpijska 5/9.

FIP.IT