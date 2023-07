Under 20 Maschile – L’Italia supera la Polonia nell’ultimo test prima dell’Europeo

By

Termina con un’altra vittoria contro la Polonia (72-71) la preparazione della Nazionale Under 20 al Campionato Europeo di categoria, in programma dall’8 al 16 luglio a Heraklion, sull’isola di Creta in Grecia.

Dopo il successo di sabato sera per 75-63, gli Azzurri di coach Magro si sono ripetuti al Pala Paternesi di Foligno. Miglior marcatore di serata Davide Casarin con 14 punti. In doppia cifra anche Faggian e Stazzonelli (10).

La squadra si trasferirà a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa per poi partire il 6 luglio alla volta di Heraklion. Nei prossimi giorni lo staff tecnico diramerà la lista dei 12 Azzurri convocati per la rassegna continentale.

I tabellini delle amichevoli contro la Polonia

Italia-Polonia 72-71 (16-22, 17-10, 22-17, 17-22)

Italia: Berdini* (0/1, 0/1), Satazzonelli 10 (1/2, 2/3), Casarin* 14 (5/9, 0/3), Virginio* 7 (1/3, 1/3), Boglio 9 (1/4 da tre), Maretto* 3 (0/1, 1/2), Faggian 10 (2/5, 0/3), Fantoma 5 (1/1, 1/3), Vincini 8 (3/6), Naumoski 4 (2/2), Loro 2 (1/1, 0/3), Furin (0/1). All: Magro

Polonia: Lalak 10 (2/2, 2/4), Wisniewski 8 (1/4, 1/2), Kruzynski 7 (2/4, 0/2), Busz 7 (2/6, 0/2), Andrzejeski 2 (1/3, 0/1), Gurtatowski, Pisla (0/2), Wilczek 9 (3/3 da tre), Siembiga (0/3 da tre), Urbaniak 20 (5/6, 1/2), Winkowski 4 (1/1), Duda 4 (1/2). All: Szablowski

Italia-Polonia 75-63 (14-22, 19-12, 28-12, 14-17)

Italia: Cagliani 2 (1/5), Fantoma 5 (1/3, 1/4), Berdini* 5 (1/1 da tre), Giordano 4 (1/4), Onojaife (0/2), Zacchigna 4 (0/2, 1/2), Virginio* 13 (2/4, 1/5), Boglio* 10 (1/2, 2/6), Faggian* 8 (4/6, 0/5), Ferrari 16 (5/5, 2/3), Vincini* 6 (2/5), Naumoski 2 (0/1). All: Magro

Polonia: Lalak 17 (2/2, 4/5), Wisniewski 3 (0/2, 0/1), Kruzynski (0/4), Busz (0/1, 0/1), Andrzejeski 4 (2/2, 0/5), Gurtatowski, Pisla 12 (4/6, 1/3), Wilczek 2 (1/2, 0/1), Kempa, Siembiga 6 (1/1, 1/1), Urbaniak 11 (2/8, 2/2), Winkowski 4 (1/3), Duda 4 (2/5). All: Szablowski

fip.it