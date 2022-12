Venezia parteciperà alla EuroLeague Adidas NGT

L’Umana Reyer è lieta di annunciare che farà parte dei 32 Club partecipanti al prestigioso Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament dedicato alla categoria under 18 maschile.

Il più importante torneo continentale per Club è arrivato alla 20^ edizione e per l’Umana Reyer sarà la 7^ partecipazione. I 32 Club, 14 di Eurolega e 5 di Eurocup, rappresentano 12 Nazioni e sono divisi in quattro raggruppamenti.

L’Umana Reyer è stata inserita nel gruppo di Belgrado dove dal 31 marzo al 2 aprile affronterà i padroni di casa di Stella Rossa, Partizan e Mega MIS oltre a Valencia, Anadolu Efes, PFYM INSEP Paris e la squadra NGT di Belgrado.

Le finali dell’Adidas NGT sono in programma nel week-end delle Final Four di EuroLeague.

L’Umana Reyer ringrazia Euroleague Basketball per questa importante opportunità.

La settimana del settore giovanile orogranata

Settimana con soli referti rosa per i giovani leoni del settore giovanile targato Umana Reyer.

Ad aprire la settimana è l’under 19 di coach Buffo, che riesce a vincere al PalaVega contro i padroni di casa del Basket Mestre grazie ad una gara mai in discussione per gli orogranata, che incrementano prograessivamente il loro vantaggio, concludendo l’incontro sull’85-55 (Chapelli 13, Iannuzzi 14).

L’under 15 continua il suo cammino da imbattuta iniziando il girone di ritorno superando la soglia dei 100 punti contro Rucker San Vendemiano in una partita a senso unico (Vecchiuzzo 21, Natale 17, Checchetto 16).

Partita combattuta invece per i giovanissimi orogranata dell’under 13 che al PalaAncilotto hanno ospitato il Basket Verona: l’intervallo si chiude con un vantaggio minimo (27-26) e che resta tale fino ai dieci minuti conclusivo dove, grazie anche ai 23 punti di Voltan i baby orogranata trovano l’allungo decisivo e tornano così alla vittoria con il risultato di 62 a 52.

