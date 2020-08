UFFICIALE – Carlo Cappelletti e Alessandro Sirchia sono nel roster della JB Monferrato

La Novipiù JB Monferrato comunica di aver inserito nel roster della prima squadra gli atleti Carlo Cappelletti e Alessandro Sirchia, che saranno quindi a disposizione di coach Mattia Ferrari.

CARLO CAPPELLETTI – Play/Guardia classe 2002, nativo di Spoleto, si lancia nel basket di giovanile di alto livello con la Mens Sana Basketball Academy, dove gioca in pianta stabile dall’Under 15 Eccellenza fino alla stagione 2017/18 (Under 18). Nella stagione 2018/2019 il trasferimento alla Junior Casale, dove però trova poco ritmo partita a causa di un infortunio patito con la Nazionale. La scorsa stagione il suo minutaggio cresce, arrivando anche ad esordire in Serie A2 nella partita contro Biella. Con la Nazionale, Carlo vanta 8 presenze e 34 punti in totale (massimo di 8 contro la Spagna) ed è stato anche convocato per il Raduno della Nazionale Under 18, svoltosi a Febbraio, allenata da coach Andrea Capobianco.

ALESSANDRO SIRCHIA – Guardia, classe 2003, è cresciuto nel Settore Giovanile della Junior Casale, Sirchia ha fatto tutta la trafila delle giovanili, arrivando la scorsa stagione ad essere parte integrante del poster della squadra di Serie A2, esordendo in Regular Season alla prima giornata contro Agrigento, mentre aveva segnato i suoi primi punti in A2 nel corso della Supercoppa LNP contro Tortona (6 punti in 21 minuti). Con la Nazionale Under 17, Alessandro ha partecipato in questo mese di agosto ai Fiba Skills Challenge 2020, disputati in sostituzione dei Mondiali di categoria, chiudendo la sua avventura ai quarti di finale.

Giacomo Carrera (General Manager JB Monferrato): “L’inserimento nel roster della Prima Squadra di Carlo e Alessandro è il naturale proseguimento del loro sviluppo come giocatori: si sono sempre allenati duramente sia nella giovanili che nella loro esperienza in Prima Squadra e sono stati capaci di guadagnarsi la convocazione nelle rispettive Nazionali di categoria. Quest’anno ci aspettiamo da loro un’ulteriore crescita, il nostro augurio e il nostro desiderio è quello di vederli lavorare ogni giorno con la fame necessaria per iniziare a guadagnarsi la fiducia di coach Ferrari e un po’ di spazio tra i grandi.”

Carlo Cappelletti (Playmaker JB Monferrato): “Sono felicissimo di far parte della JB Monferrato e di vestire i colori rossoblu. Ringrazio la società, cercherò con tutte le mie forze di onorare questa maglia”

Alessandro Sirchia (Guardia JB Monferrato): “Finalmente si ricomincia, sono felice e carico per questa esperienza. Non vedo l’ora di iniziare la stagione per recuperare il tempo perso e speriamo di vederci tutti presto al palazzetto.”