UFFICIALE – Dalle giovanili alla ‘Prima’: Gianmarco Bertetti firma il contratto con Edilnol Biella

Quando un ragazzo del proprio settore giovanile arriva in prima squadra è sempre un grande traguardo per il giocatore e per la Società. Gianmarco Bertetti è riuscito a completare questa scalata, dimostrando tutto il suo talento e la voglia di arrivare in alto, quella che gli ha permesso di superare anche gli ostacoli più difficili, l’ultimo in ordine di tempo il brutto infortunio al ginocchio dello scorso novembre che gli ha fatto terminare anzitempo la stagione.

Ora ‘Giamma’ ha firmato il suo primo contratto da senior che lo lega a Edilnol Pallacanestro Biella per la stagione alle porte, un risultato importante per il Club e per il giocatore che sarà un’utile pedina nelle rotazioni di Iacopo Squarcina. Già all’inizio dello scorso campionato Bertetti ha trovato spazio, dimostrando di essere un giocatore con faccia tosta e punti nelle mani, doti che saranno fondamentali anche in questa stagione.

Il Club Manager di Edilnol Pallacanestro Biella Marco Atripaldi ha dichiarato: “Gianmarco è un prodotto del nostro settore giovanile e ha già dimostrato di poterci stare in Serie A. Deve lavorare molto sul suo fisico, a maggior ragione dopo l’infortunio di fine 2019, ma crediamo in lui e contiamo possa dare una mano importante alla squadra. E’ il ragazzo della porta accanto che arriva in prima squadra, deve essere consapevole di rappresentare un esempio positivo per tutti i nostri ragazzi del settore giovanile”.

Uff stampa Edilnol Biella