UFFICIALE – Emmanuel Adeola è un giocatore di Trapani

La Pallacanestro Trapani è lieta di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’atleta nigeriano di formazione italiana Emmanuel Adeola. Giocatore eclettico e di grande prospettiva, il cestista sedicenne (classe 2004) di 197 cm per 87 kg è uno dei talenti più seguiti nel panorama cestistico nazionale. Prodotto del florido vivaio della Stella Azzurra, ha disputato la scorsa stagione prima in Serie B con la Stella Azzurra Roma (mediamente in campo per 22 minuti, ha chiuso con 8.45 punti di media a partita) e poi in Serie A2 a Roseto (12 minuti di media in campo).

Queste le prime parole di Emmanuel Adeola dopo l’ufficialità del suo nuovo accordo con la società del Presidente Pietro Basciano: “Per me sarà un’esperienza di vita fondamentale. Sono felice perché mi hanno parlato bene di Trapani e della sua gente. Ho voglia di crescere e di imparare cose nuove e credo che lo staff sia perfetto. Non vedo l’ora di iniziare”.

In merito all’ingaggio di Adeola l’amministratore delegato Nicolò Basciano ha dichiarato quanto segue: “Con l’arrivo di Adeola abbiamo finalmente finito la costruzione del roster per la prossima stagione. Abbiamo allestito un’ottima squadra ed Emmanuel sarà un tassello importante, è giovanissimo ma potrà dare un valore aggiunto in termini di atletismo e di fisicità”.

Uff. Comunicazione Pallacanestro Trapani