UFFICIALE – Udine rinnova Amato per due stagioni

L’Apu Old Wild West Udine ringrazia il Direttore tecnico dell’Area sportiva Alberto Martelossi, il consigliere del CdA avv. Paolo Gnesutta e l’agente FIBA Antonio Ricciotti per la fattiva e costruttiva collaborazione nell’ambito della rimodulazione del contratto in essere dell’atleta Andrea Amato, che a partire dalla data odierna garantirà un nuovo accordo biennale con il club bianconero per le stagioni 2020-2021 e 2021-2022. Buon lavoro e in bocca al lupo Andrea!

Uff.Stampa Apu Udine