UFFICIALE – Una new entry per l’Apu OWW Udine: ecco il giovane Agbara

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta John Paul Onyekachi Agbara per la stagione 2020-2021.

Nato a Roma il 2 agosto 2001, John Paul ha iniziato la carriera da cestista nella Scuola Basket Roma, con la quale ha completato le giovanili (fino all’Under 18 d’Eccellenza) prima di approdare in Prima squadra (in Serie C Silver).

Ala piccola di 202 centimetri, Agbara è cresciuto sotto la guida di Roberto Castellano e Francesco Policari. Lo scorso mese ha preso parte al PalaBenedetti ad alcuni allenamenti dell’Amici Pallacanestro Udinese, che hanno convinto coach Matteo Boniciolli e il suo staff a ingaggiarlo per la nuova stagione.

“Riponiamo fiducia sulle sue possibilità di miglioramento – le parole del direttore tecnico dell’Area sportiva Alberto Martelossi – sia perché ha iniziato a giocare a un certo livello soltanto da quattro anni, sia perché si allenerà all’interno di un gruppo particolarmente competitivo, con uno staff tecnico di livello con il quale avrà la possibilità di lavorare nelle condizioni ottimali. Agbara arriva, dunque, come giocatore di complemento, ma siamo certi che con la sua determinazione e forza di volontà conquisterà minuti in campo”.

Uff.Stampa Apu Udine