Derthona – Festinese, Ciadini, Mastroianni e Sackey in prima squadra

Vincenzo Festinese, Francesco Ciadini, Davide Mastroianni e Samuel Sackey sono i quattro giovani aggregati alla prima squadra bianconera.

Arrivato a Tortona nell’estate 2019, Festinese si appresta a cominciare la seconda stagione consecutiva con la canotta dei Leoni: il classe 2002, lo scorso anno, è stato aggregato alla prima squadra e tra i protagonisti della cavalcata dell’Under 18 DNG in stagione regolare fino allo stop dei campionati. Anche Francesco Ciadini, ala classe 2002, al Derthona dalla stagione 2019/20, vanta già una esperienza con la Serie A2 bianconera, con cui è andato in panchina in alcune gare dello scorso campionato di Serie A2 Old Wild West. Entrambi hanno disputato – in doppio tesseramento – il campionato di Serie C Silver con l’Olympia Voghera.

Oltre ai giocatori confermati, il gruppo di aggregati del Derthona si arricchisce con due new entry: Davide Mastroianni e Samuel Sackey. Il primo è un playmaker, classe 2001, ha mosso i primi passi nel settore giovanile della LBL Caserta, squadra con cui ha raggiunto le Finali Nazionali Under 14, prima di giocare nel progetto One Team, dove ha disputato i campionati Under 15 (giocando lo spareggio Interzona) e Under 16 Eccellenza. A livello senior, Davide vanta l’esperienza, nel 2018/19, con la maglia della New Basket Caserta (militante in C Silver) e con la Juvecaserta, formazione con cui ha preso parte al campionato Under 18 DNG e, nel 2019/20, è sceso in campo in cinque occasioni nel campionato di Serie A2 Old Wild West.

Sackey, centro classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile della Scaligera Basket Verona, formazione con cui ha disputato i campionati di Under 16 e Under 18 Eccellenza e di cui è stato aggregato alla prima squadra nel corso dell’annata 2019/20.

ʺSiamo soddisfatti di avere dato, in primis, continuità di lavoro rispetto allo scorso anno – le parole di Vanni Talpo, vice allenatore di Bertram Yachts Derthona – confermando Ciadini e Festinese, a riprova del buon lavoro svolto dallo staff del settore giovanile nella passata stagione. A loro si aggiungono Mastroianni e Sackey, due ragazzi che hanno accettato con entusiasmo la nostra proposta, sono vogliosi di migliorare e di mettersi a disposizione per cercare di mantenere alta la qualità degli allenamenti. Quest’anno sarà prezioso il loro contributo durante la stagione visti il numero di partite ravvicinate e di turni infrasettimanali: potere contare su quattro ragazzi di valore come i nostri aggregati sarà di fondamentale importanzaʺ.

Ufficio Comunicazione Derthona Basket