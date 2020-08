UFFICIALE – Eurobasket Roma, arriva Lorenzo Bucarelli

Ciliegina sulla torta per il roster dell’Atlante Eurobasket Roma per la stagione 2020/21. Nella batteria degli esterni del team capitolino arriva infatti Lorenzo Bucarelli.

Quello di Lorenzo è un profilo giovane, in linea con la filosofia sposata dalla società del presidente Buonamici, ma a cui non manca l’esperienza. L’esterno toscano infatti ha esordito in Serie A2 Gold nel 2014 in quel di Veroli; dopo il ritorno in quella Siena dove è cresciuto cestisticamente, ha quindi disputato due tornei di Serie A2 come capitano a Cagliari (con un breve periodo nel mezzo a Sassari) prima dell’ultima stagione nella massima serie, sempre in Sardegna con la Dinamo Sassari.

Le sue maggiori soddisfazioni restano comunque quelle colte con la maglia della Nazionale, nelle selezioni giovanili. Dopo la semifinale negli Europei Under 16 del 2013, Lorenzo ha infatti vinto un bronzo negli Europei Under 18 del 2016, ma soprattutto un argento ai Mondiali Under 19 del 2017 dove è stato anche inserito nel miglior quintetto della manifestazione (da rimarcare la sua spettacolare prova nella semifinale con la Spagna).

Lorenzo è raggiante: “Sono molto felice di essere qui all’Eurobasket perché sono sicuro che si tratti della società giusta per me, visto il progetto che mi è stato presentato. Sono pronto per questa nuova sfida e non vedo l’ora di iniziare!”

Felice per il suo arrivo anche coach Pilot: “Sono molto felice di poter avere a disposizione Lorenzo nella prossima stagione. È stata un’operazione che abbiamo concluso in tempi brevissimi grazie alla grande volontà del ragazzo di mettersi in gioco di nuovo nel campionato di Serie A2 dopo l’ultima stagione a Sassari. Aggiungiamo un giocatore incredibilmente versatile, che ha grandi qualità di lettura del gioco e può ricoprire più posizioni nel reparto esterni. Si tratta poi di un altro ragazzo giovane che rinforza il nostro progetto per la stagione a venire. Ho parlato con lui e mi ha dimostrato grande maturità e voglia di lavorare; sono sicuro che si inserirà perfettamente nel nostro roster che a questo punto è completo. Non aspettiamo altro che ricominciare in palestra.”.

