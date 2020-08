È Nicolò Galdiolo, lungo di 204 cm, l’ultimo tassello della nuova OraSì per la stagione 2020-21.

Nato il 5 ottobre 2002 a Mirano (Ve) è cresciuto cestisticamente nel Martellago, per poi passare alle giovanili del Leoncino dove ha giocato con l’Under 16 e l’Under 18. Nella stagione 2018/19 è stato anche aggregato alla prima squadra del Basket Mestre che militava in serie C Gold.

Matteo Papi

Area Stampa e Comunicazione OraSì Basket Ravenna