San Severo, tutto pronto per il raduno

Si ricomincia, finalmente potremmo dire e seppur a ritmi blandi, ma la Cestistica inizierà ufficialmente la sua attività con il raduno che avrà luogo mercoledì 26 agosto al “Falcone e Borsellino”. A Marco Contento e Iris Ikangi, che in questi giorni hanno potuto usufruire della palestra dell’Istituto Secondario “Petrarca”, si è unito Chris Mortellaro e presto si uniranno anche Andre Jones e tutti gli altri per sostenere, tra lunedì 24 e martedì 25, le visite mediche di rito e poi iniziare ad allenarsi agli ordini di coach Lino Lardo ed il suo staff nella giornata di mercoledì. Naturalmente, in base alla provenienza di ogni singolo componente del roster, si rispetteranno tutte le precauzioni previste in tematica Coronavirus.

A proposito del raduno ufficiale, il coach spiega la programmazione per questo periodo: “È una preparazione non facile da gestire perché diversa dagli altri anni. Cercheremo di aumentare i carichi di lavoro progressivamente sfruttando il tempo a disposizione. Il campionato inizia a metà novembre con la Supercoppa ad ottobre, ma abbiamo scelto di iniziare prima perché il periodo di pausa, lontani dalle palestre, è stato lungo e dobbiamo ritrovare il feeling con il parquet. I ragazzi, ad onor del vero, si sono esercitati singolarmente ma gli allenamenti di squadra sono ben altra storia. Le prime settimane saranno dedicate alla tecnica individuale. Al mattino svolgeremo esercizi di atletica guidati dal preparatore Costantini e al pomeriggio inizieremo a lavorare con la palla rispettando, chiaramente, tutte le sicurezze che i protocolli richiedono. Dall’individualità si passerà al collettivo con il vantaggio di avere cambiato relativamente poco rispetto alle altre squadre. Sono certo che Di Donato, Antelli, Mortellaro, Ogide e Angelucci sapranno aiutare i nuovi acquisti ad integrarsi al meglio e a far comprendere la mia idea di gioco. Ora, la priorità è riprendere i ritmi iniziando a lavorare per poter dare soddisfazioni ai nostri calorosi tifosi. Non vediamo l’ora di ricominciare!”

Sebbene ci sia entusiasmo da parte di tutti nel ritrovarsi e ritrovare il parquet, c’è il rammarico di non poter condividere tale gioia con i tifosi. Come è noto, bisogna attenersi ai protocolli sanitari anti Covid-19 che prevedono, tra i diversi accorgimenti, gli allenamenti a porte chiuse. In qualche modo, comunque, ci sarà l’opportunità di incontrarsi tutti insieme in un giorno e in un luogo che saranno presto comunicati.

Dunque, la Cestistica riparte nonostante le tante incertezze di questo periodo, dai protocolli per gli allenamenti alle partite, dalla presenza o meno degli spettatori nei Palasport fino alla formulazione di un calendario ancora da definire e con l’unica data confermata, almeno finora, dell’inizio del Campionato fissato al 15 Novembre. Tra le numerose incognite, l’unica certezza è l’impegno di coach Lardo ed i suoi uomini di farsi trovare pronti all’appuntamento.

Pronti per una nuova entusiasmante stagione!

Ciro Mancino

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo