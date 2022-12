14^ giornata Serie A2 Old Wild West – Tutto sulle gare del mercoledì nel girone Verde

CALENDARIO

Mercoledì 21 dicembre si giocano tre gare della 14^ giornata nel girone Verde di Serie A2 Old Wild West, prima di ritorno: Assigeco Piacenza-Vanoli Cremona, Juvi Cremona-Npc Rieti e Cantù-Urania Milano. Giovedì 22 le altre tre sfide del turno.

Mercoledì 21 dicembre, ore 20.30

Piacenza: UCC Assigeco-Vanoli Basket Cremona

Cremona: Ferraroni Juvi-Kienergia Rieti

Desio: Acqua S.Bernardo Cantù-Urania Milano

Giovedì 22 dicembre, ore 12.00

Guidonia Montecelio: E-Gap Stella Azzurra Roma-Reale Mutua Torino

Giovedì 22 dicembre, ore 20.30

Latina: Benacquista Assicurazioni-Novipiù Monferrato Basket

Giovedì 22 dicembre, ore 20.45

Porto Empedocle: Moncada Energy Agrigento-2B Control Trapani

Riposa: Gruppo Mascio Treviglio

CLASSIFICA

Squadre Punti Vittorie Sconfitte Acqua S.Bernardo Cantù 22 11 1 Vanoli Basket Cremona 20 10 2 Gruppo Mascio Treviglio 18 9 3 Reale Mutua Torino (-3 punti) 13 8 4 Urania Milano 12 6 6 UCC Assigeco Piacenza 12 6 6 Moncada Energy Agrigento 12 6 6 Novipiù Monferrato Basket 10 5 7 Benacquista Assicurazioni Latina 10 5 7 2B Control Trapani 8 4 8 Kienergia Rieti 6 3 8 Ferraroni Juvi Cremona 6 3 9 E-Gap Stella Azzurra Roma 2 1 10

OLD WILD WEST TITLE SPONSOR LNP

Old Wild West, la catena di burger&steak house numero uno d’Italia, si conferma per il sesto anno Title Sponsor dei campionati di Serie A2 e di Serie B. Entra a far parte della TRIBÙ DEL BASKET! Da Old Wild West, portando in cassa il biglietto della partita oppure l’abbonamento LNP, avrete il 15% di sconto tutti i giorni (ristoranti aderenti sul sito www.oldwildwest.it/LNP).

LA SERIE A2 IN DIRETTA SU LNP PASS

Il campionato di Serie A2 Old Wild West è proposto integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, all’ottavo anno di attività. Per il campionato 2022/23 LNP PASS si propone con una formula di abbonamento unica (Serie A2+Serie B) al prezzo di 59,99€ e che contempla, live e on-demand, tutte le partite che saranno disputate nella stagione. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android e Android TV.

LE PARTITE

UCC ASSIGECO PIACENZA – VANOLI BASKET CREMONA

Dove: PalaBanca, Piacenza

Quando: mercoledì 21 dicembre, 20.30

Arbitri: Caforio, Maschietto, Bartolini

Andata: 87-90 d. 1 t.s.

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3Wz9suQ

QUI UCC PIACENZA

Stefano Salieri (capoallenatore) – “La Vanoli è la miglior squadra di questo campionato, è prima per percentuale da tre punti, rimbalzi offensivi ed è il secondo miglior attacco del girone. Ha un roster profondissimo ed esperto e un complesso ben strutturato. Noi arriviamo da un buon momento: dovremo fare una partita d’orgoglio ed essere bravi a reggere la loro fisicità, giocando senza pressione e a viso aperto, aggiungendo un pizzico di follia per provare a stupire tutti”.

Brady Skeens (giocatore) – “Mercoledì ci aspetta una partita molto importante per cercare di iniziare il girone di ritorno con una vittoria. Affrontiamo un’ottima squadra, tra le più forti del campionato: sarà fondamentale il supporto dei nostri tifosi per aiutarci a portare a casa la partita e chiudere il 2022 nel migliore dei modi”.

Note – Rimane out Lorenzo Galmarini, alle prese con la riabilitazione post-intervento. Per i bianco-rosso-blu è l’occasione di riabbracciare Matteo Piccoli, in forza al club dal 2018 al 2020.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass. La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della Società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

QUI VANOLI CREMONA

Demis Cavina (capo allenatore) – “Conosciamo bene i nostri prossimi avversari, ricordandone la pericolosità perimetrale e la fisicità. Con il recupero di Cesana hanno allungato le rotazioni e la loro striscia aperta dimostra quanto ne abbiano giovato. La precisione delle esecuzioni sia offensive che difensive ed il ritmo con cui riusciremo a creare i nostri tiri saranno le chiavi dell’incontro”.

Note – Nessuna novità da segnalare. Matteo Piccoli è ex della partita, avendo giocato due stagioni in maglia Assigeco.

Media – La gara sarà in diretta streaming su LNP Pass. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti quarto per quarto sui profili Facebook (https://www.facebook.com/VanoliBasketCremona) e Instagram (@vanolicremona) di Vanoli Basket Cremona.

FERRARONI JUVI CREMONA – KIENERGIA RIETI

Dove: PalaRadi, Cremona

Quando: mercoledì 21 dicembre, 20.30

Arbitri: Rudellat, Puccini, Bonotto

Andata: 57-66

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3jmKwZu

QUI JUVI CREMONA

Alessandro Crotti (allenatore) – “Con Rieti sarà un’altra partita che presenta grosse insidie, perché abbiamo problemi di rotazioni, dovute alla situazione attuale dell’infermeria; per quanto riguarda l’aspetto tattico, il diktat sarà non farli giocare in campo aperto, non farli correre e sicuramente cercare di bloccare Geist, che è il loro terminale principale, ma anche produttore di gioco per se e per gli altri; senza comunque sottovalutare il resto del gruppo, che ha dimostrato di fare bene. In ultimo, provare a ricucire un gap che abbiamo avuto nelle ultime partite a livello di computo possessi, soprattutto nella battaglia a rimbalzo”.

Note – Assenti Brayon Blake, per infortunio al ginocchio sinistro ed Eugenio Fanti, per un problema muscolare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

QUI NPC RIETI

Gabriele Ceccarelli (allenatore) – “Andiamo a giocare a Cremona una partita importante, non decisiva, ma per noi fondamentale. La Juvi ha perso Blake nelle ultime settimane e nonostante questo ha combattuto nel derby con la Vanoli. È un campo difficile, sapendo quando per noi conti avere il 2 a 0, provando a portare via a tutti i costi la vittoria”.

Maurizio Del Testa (giocatore, capitano) – “Una partita importante per noi. In caso di vittoria andremmo sul 2 a 0 con loro e sappiamo quanto può essere questo condizionante per una stagione del genere. Sappiamo che sono in un periodo di difficoltà, ma sono un’ottima squadra con buoni giocatori. Dobbiamo avere l’atteggiamento giusto per portare i due punti a casa”.

Note – Coach Ceccarelli non potrà contare su Alessandro Naoni, out per almeno sei mesi a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Media – La partita è visibile in diretta streaming su LNP Pass; differita giovedì alle ore 19:15 su NPC TV, canale 176 del digitale terrestre, ed alle 21 su RTR, canale 177 del digitale terrestre. La gara contro la Juvi Cremona viene seguita con aggiornamenti in tempo reale con commenti, punteggio e foto sia sul profilo Facebook che su Instagram (@npcrieti) e TikTok (@npcrietipallacanestro) di Npc Rieti.

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – URANIA MILANO

Dove: Pala Fit Line Desio, Desio (Mb)

Quando: mercoledì 21 dicembre, 20.30

Arbitri: Moretti, Salustri, Coraggio

Andata: 85-70

In diretta su LNP Pass: https://bit.ly/3PGdfnU

QUI CANTÙ

Romeo “Meo” Sacchetti (allenatore) – “Una sfida importante, contro un avversario di buon livello come l’Urania Milano. Veniamo da una striscia positiva di nove successi consecutivi e dalla buona affermazione casalinga contro una JuVi Cremona ampiamente rimaneggiata. Una vittoria che ci ha permesso di andare al primo posto del raggruppamento in solitaria. L’Urania è una squadra che ha ottime qualità al tiro, potendo vantare nel roster degli ottimi tiratori anche dalla lunga distanza, sarà perciò importante non concedere situazioni facili e conclusioni aperte. L’obiettivo è quello di arrivare alla sosta del campionato con un’altra vittoria in tasca. Vogliamo migliorare e continuare nel nostro percorso di crescita”.

Nicola Berdini (giocatore) – “Con la JuVi Cremona abbiamo fatto una grande partita, con tanta aggressività in difesa e fluidità in attacco. A livello personale sono molto contento della fiducia di coach Sacchetti nei miei confronti e dello spazio che mi sto ritagliando”.

Note – Tutti disponibili in casa Cantù, con l’unica eccezione del pivot classe ’92 Giovanni Pini, sospeso dalle attività della prima squadra fino a nuove disposizioni.

Media – Diretta streaming su LNP Pass. La partita verrà trasmessa sulle frequenze di Radio Cantù 89.600 FM o in streaming su radiocantu.com e sulle app per smartphone e tablet. La gara verrà seguita con commenti e foto in diretta sulle pagine social di Pallacanestro Cantù: Facebook, Twitter, Instagram e Telegram.

QUI URANIA MILANO

Giorgio Piunti (giocatore, capitano) – “Contro Cantù sarà una partita durissima, contro una squadra quasi imbattuta e reduce da un successo travolgente. Noi veniamo da una sconfitta bruciante con Torino, dopo una gara tra le migliori disputate per applicazione ed intensità. È mancato qualcosa per arrivare al successo, ma non dobbiamo trascinarci scorie, faremo di tutto per cercare di migliorarci ancora, tenendo alta la concentrazione e l’energia. Per provare a regalarci una grande impresa contro una delle assolute favorite per la promozione finale”.

Note – Niente da segnalare.

Media – Diretta streaming su LNP Pass.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB DI SERIE A2 OLD WILD WEST