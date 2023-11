7 DAYS EUROCUP – La programmazione di Sky Sport del 7-8 Novembre

Su Sky l’edizione 2023/2024 della “BKT EuroCup” maschile, la seconda competizione di basket per club a livello europeo dopo l’Eurolega, da seguire anchein streaming su NOW.

Sul parquet del Vecchio Continente anche due formazioni italiane, Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trento.

Per la Regular Season, tra martedì 7 e mercoledì 8 novembre si giocheranno le gare valide per la sesta giornata e saranno due le partite da seguire, entrambe con protagoniste le squadre italiane.

Il primo incontro in onda sarà quello dell’Umana Reyer, che domani a Venezia, per il Girone A, ospiterà gli sloveni della Cedevita Olimpija di Lubiana. Dal PalaTaliercio, diretta alle ore 20 su Sky Sport Max e NOW.

In trasferta, invece, la Dolomiti Energia, inserita nel Gruppo B, che mercoledì in Polonia giocherà in casa dello Slask Wroclaw. Dalla Hala Orbita di Breslavia, match live su Sky Sport Max e NOW, con palla a due alle ore 20.

Oltre alla BKT EuroCup, su Sky e in streaming su NOW anche la Turkish Airlines Euroleague, con due club italiani iscritti, EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna.

Basket: “BKT EUROCUP” 2023/2024

Regular Season – Round 6

live su Sky e in streaming su NOW

Martedì 7 novembre

ore 20 Umana Reyer Venezia-Cedevita Olimpija Lubiana Sky Sport Max e NOW

(telecronaca Andrea Solaini; commento Davide Pessina)

Mercoledì 8 novembre

ore 20 Slask Wroclaw-Dolomiti Energia Trento Sky Sport Max e NOW

(telecronaca Giovanni Poggi; commento Andrea Meneghin)