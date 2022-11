7Days Eurocup – Bourg en Bresse non si ferma. La rimonta di Brescia si spegne nel finale

La quarta vitoria consecutiva in Eurocup di Bourg en Bresse passa da Brescia, dove la Germani mostra una versione di sè opaca, poco lucida e con poca qualità offensiva. Brescia non comincia bene la settimana e va alla pausa europea con un record di 2 vittorie e 2 sconfitte, a testimoniare una stagione che in questo momento è fatta da alti e bassi. La Germani non trova soluzioni alla difesa molto competente dei francesi, reagisce di nervi nel finale toccando il -1 dopo essere stata sotto di 13 lunghezze, ma alla fine soccombe. Vittoria meritata per i viaggianti, che guidano la gara dall’inizio alla fine, e nonostante lo sbandamento finale non danno molto la sensazione di poter perdere la gara. Brescia fa i conti con una gara giocata con sacrificio ma con poca qualità tecnica: male la Germani nelle percentuali dal campo e dall’arco, disastrosa nella lotta a rimbalzo, concedendone troppi agli avversari. L’ultimo quarto di Brescia è di registro diverso, ma non basta a cambiare l’esito della contesa che vede Floyd e Mike protagonisti, col secondo all around man di livello ed MVP di serata, anche in difesa. Brescia porta quattro giocatori (Caupain, Della Valle, Odiase e Massinburg) in doppia cifra ma raccoglie poco dagli altri, Akele escluso. Serata no per Petrucelli e Gabriel, ma in generale Brescia ha decisamente faticato e dovrà rilanciarsi già da sabato in campionato, nella trasferta di Treviso.

Quintetto Brescia: Caupain, Della Valle, Petrucelli, Gabriel, Odiase

Quintetto Bourg: Floyd, Benitez, Palmer, Mike, Kokila

Partenza in equilibrio con le squadre che si equivalgono sul campo. Sono gli ospiti a provare la prima spallata sulle spalle di Mike, che traina un 7-0 di parziale che spinge Brescia al timeout (5-12 al 5′). Bourg gioca molto in transizione, imponenendo un ritmo alto alla gara: Brescia trova canestro con Della Valle ma Floyd trova la tripla del +8 poco dopo. Della Valle si accende sia in difesa che in attacco, calando 5 punti di fila con cui la Germani accorcia, anche grazie alla difesa di un ottimo Akele. Massenat risponde, assieme al solito Floyd, per ricacciare indietro i lombardi, i quali provano a rimanere in scia, 16-20 al 10′.

Primi due minuti del secondo quarto scorrono senza punti a referto, sblocca tutto Chassang dalla lunetta. Brescia fa fatica a muovere la retina, con Petrucelli che sporca le percentuali. Brescia si affida a Massinburg per stare a galla nonostante un super Floyd, ma torna a -8 (22-30 al 15′). Coach Magro rimette i suoi titolari e trova subito la rimonta in un momento in cui i canestri latitano: ci pensano Della Valle e Cobbins a riportare Brescia a -2 (32-34 al 18′). Francesi avanti ancora all’intervallo: 34-39.

Parte forte Bourg en Bresse nel secondo tempo, con la tripla di Palmer che vale il +9 ospite (37-46 al 21′). Brescia sbatte sulla difesa di alto livello dei viaggianti, che provano a fuggire in modo importante. Leonessa che attacca male ma viene graziata un paio di volte dagli avversari, che sbagliano canestri facili, e sigla così un 6-0 che riavvicina i lombardi (43-46 al 25′), i quali continuano a soffrire a rimbalzo d’attacco: Massenat punisce dall’arco e spinge Magro a chiamare timeout (43-49). Arriva un altro parziale Bourg, stavolta griffato da Benitez e Chassang, che ritoccano il massimo vantaggio a +12 (43-55), ritoccato poco dopo a +13 dalla bomba di Pelos (45-58 al 29′). 47-58 al 30′.

Ultimo periodo in cui Brescia prova a dare un senso al finale, con Caupain e soci che forzano un break 9-4 in apertura per provare a tornare sui binari giusti. Bourg en Bresse ora ha un calo di energia, con conclusioni forzate e spesso sbagliate. La Germani prova a rianimarsi, nonostante le percentuali disastrose dal campo fin qui, ma Della Valle comunque appoggia al vetro il -6 (56-62) e spinge la panchina rivale a fermare il gioco. Mike con un fischio generoso sblocca i suoi dalla lunetta, che ora tornano a controllare la contesa. Brescia non molla: bimane di Odiase, poi bomba di Massinburg per il -3 incredibile (63-66 al 38′). Odiase accorcia di un punto (64-66) ma Palmer toglie le castagne da fuoco con un bel canestro in avvicinamento. Gap ulteriormente ampliato da Floyd, che dalla lunetta dà due possessi pieni di vantaggio ai suoi (64-70). La Leonessa non molla e con Odiase e la tripla di Petrucelli si riporta a -1 con 6″ sul cronometro. Palla in mano a Floyd, che fa 1/2 e mette due punti tra le squadre. Ultima palla per Brescia, con Mike che difende alla grande su Odiase, che sbaglia e fa calare il sipario sul match sul 69-71.

Germani Brescia vs Mincidelice JL Bourg en Bresse 69-71 (16-20; 34-39; 47-58)

Brescia: Caupain 12, Della Valle 16, Petrucelli 6, Gabriel 2, Odiase 11, Massinburg 14, Cobbins 2, Burns 0, Cournooh 2, Moss 0, Akele 4, Tanfoglio n.e. All: Magro

Bourg en Bresse: Benitez 8, Floyd 22, Mike 11, Palmer 10, Kokila 0, Cuorby 2, Massenat 8, Pelos 5, Chassang 5, Julien 0, Cucherat n.e. All: Fauthoux

MVP Basketinside: Isiaha Mike, autore quasi di una doppia doppia e di giocate decisive fondamentali, dompresa la stoppata finale su Odiase, che di fatto decide la partita.