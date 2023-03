7DAYS EuroCup, Brescia trova la sua versione bella e si impone in casa su Lubiana

Vittoria che consolida la posizione in classifica per la Germani Brescia, che può ancora ambire al sesto posto del gruppo A di EuroCup e insegue il traguardo andando a battere l’Olimpia Lubiana, ultima nel girone. Gara sempre guidata dalla compagine bresciana, che trova buone percentuali, una solida prestazione di squadra e manda conque giocatori in doppia cifra. Oltre a Della Valle (10), Petrucelli (12) e Gabriel (13), anche Odiase (12) e Massinburg (11), che in uscita dalla panchina chiude senza errori dal campo ed è MVP della gara. Lubiana fragile e sempre in rincorsa, perde una partita che non ha valore ma può sorridere per la reazione avuta dopo essere stata anche a -18. Non basta la coppia Ferrell-Adams (18+19), con i compagni non in grado di produrre in attacco. Brescia vince soprattutto grazie alla maggior efficienza e percentuali dal campo, in particolare dall’arco (50% a 30%).

Quintetto Brescia: Nikolic, Della Valle, Moss, Gabriel, Odiase

Quintetto Lubiana: Ferrell, Adams, Dragic, Radovic, Omic

Partenza migliore per Brescia, che sulle ali di Della Valle va subito sul 7-2. Buona difesa per la Germani, che cerca di ingabbiare Ferrell e trova canestri da Odiase e Gabriel per andare sul +9 (13-4 al 5′). Lubiana ha solo Ferrell come arma offensiva, mentre Brescia trova il canestro con continuità dall’arco e con Gabriel torna a +9 (18-9). Padroni di casa avanti al 10′ (24-16).

Viaggianti che aprono con un break +5 per tornare a -3 con i canestri di Rebec e Jeremic, ai quali Brescia risponde subito con due bombe di file di Massinburg e Petrucelli. Lo stesso Massinburg manda s segno poco dopo un altro tiro pesante che vale il +10 (37-27 al 15′). La guardia bresciana è scatenata e in generale Brescia gira benissimo sui due lati del campo, ampliando il massimo vantaggio fino a +16 con il canestro nel pitturato di Odiase (48-32), che chiude un parziale 11-5. 52-36 all’intervallo.

E’ sempre Odiase che apre la ripresa con il +18 Leonessa (54-36), che sembra mettere a sicuro il risultato. E’ qui che gli ospiti cercano di scuotersi partendo dalla difesa: Brescia sbaglia qualche tiro di troppo e centra un parziale 14-3 che rimette gli sloveni sul giusto sentiero. Tutti protagonisti nella rimonta, anche se Radovic e Adams sono protagonisti, con l’ex Virtus a segnare punti importanti (57-50). Alla penultima sirena il punteggio segna 69-57, dopo una bella reazione bresciana, che chiude il quarto con un 6-0 ispirato da Massinburg.

7-3 Lubiana per tornare a -6, con la tripla di Adams che riporta gli ospiti a -3 (70-67) e costringe coach Magro a fermare la gara. Seguono minuti in cui le squadre segnano poco, Brescia mantiene il vantaggio grazie ai punti di Nikolic e Gabriel e a 3′ dal termine è avanti di 5 lunghezze (78-73). Ci pensa Gabriel a chiudere il match segnando un’altro canestro dalla distanza: a nulla serve la reazione della squadra slovena, che cede con il punteggio di 84-82.

Germani Brescia vs Cedevita Olimpia Lubiana 84-82 (24-16; 52-36; 69-57)

Brescia: Gabriel 13, Massinburg 11, Nikolic 6, Della Valle 11, Caupain 2, Petrucelli 12, Cobbins 5, Odiase 12, Burns 3, Cournooh 5, Moss 0, Akele 4. All: Magro

Lubiana: Rebec 4, Ferrell 18, Radovic 11, Jeremic 8, Mulalic 0, Adams 19, Matkovic 6, Gnjidic 3, Omic 7, Dragic 6, Kosi n.e., Muric n.e. All: Alilovic

MVP Basketinside: C.J. Massinburg