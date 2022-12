7Days EuroCup – coach De Raffaele: “Giocato la miglior partita della stagione. Siamo un gruppo molto sano e coeso sia dentro che fuori dal campo”

Le dichiarazioni del coach orogranata dopo la convincente vittoria di ieri sera contro Bursaspor

Sono molto contento di questa vittoria. Credo che abbiamo giocato veramente una bella partita, forse una delle migliori della stagione in termini di continuità, disciplina, esecuzione e attenzione difensiva per tutti i 40 minuti. Abbiamo concesso 65 punti ad una delle squadre più forti ed esperte della competizione, non a casa è stata la finalista della scorsa stagione. Sono molto contento della prestazione perché questa è la strada che dobbiamo seguire e continuare a seguire. Prima di questa partita c’era molta rabbia, ma devo ringraziare la vicinanza della dirigenza e della proprietà del club. Questa vicinanza ci ha trasmetto serenità, tranquillità e supporto per lavoro che stiamo facendo e credo che questa sera i giocatori abbiano risposto come un gruppo molto coeso. Tutti i giocatori hanno dato il loro contributo e in una bellissima atmosfera siamo riusciti a trascinare anche il pubblico. Infatti è venuta fuori una partita avvincente con una bella atmosfera. Ora dobbiamo continuare così

Possiamo dire che sia stata la miglior Reyer della stagione, in considerazione anche del dominio a rimbalzo?

“Si, sono sicuro che quando riusciremo a fare canestro anche tirando liberi riusciremo ad aprire meglio le difese. Sicuramente è stata una delle migliori se non la migliore prestazione in termini di attenzione, continuità, comunicazione e controllo della partita. Per noi questo è fondamentale sia offensivamente che difensivamente, dove siamo stati a contenere e a seguire il piano partita”.

In campo europeo tutti fanno fatica, voi avete vinto cinque partite di fila, questo non può essere un caso?

“Quando vinci con continuità non è mai un caso, c’è una fisicità, un metro che ti permette di essere più presente fisicamente. Non credo che il campionato sia vista in maniera negativa. Spesso le partite di coppa sono venute dietro a partite brutte di campionato. Quindi, c’è anche un desiderio di rivalsa. Però, ora dobbiamo avere la capacità di avere continuità perché la strada per come si può stare in campo e lottare per essere protagonisti è una strada che va seguita perché quando tracci un solco, quello diventa il nuovo riferimento per la prestazione da esprimere in campo. Altri aspetti fondamentali che ci hanno sempre contraddistinto sono l’equilibrio e la presa di coscienza dei giocatori che sono stati mantenuto nei giorni scorsi.”

Il gruppo si è compattato nel momento di difficoltà. Cosa scatta nella testa del singolo?

“Scatta un senso di responsabilità di ognuno, perché siamo un gruppo molto sano e coeso sia dentro che fuori dal campo. Scatta anche la consapevolezza che ogni giocatore ha del proprio ruolo, che non è il protagonismo del proprio ruolo nella squadra, ma il proprio ruolo nella squadra che deve portare la vittoria di squadra. La consapevolezza nel ruolo fa si che aumenti l’attenzione su alcune cose. Queste cose accadono quando il gruppo di lavoro è sano – quando il gruppo di lavoro è sano – e intendo tutti quelli che stanno dentro questa palestra”