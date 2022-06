7DAYS Eurocup: definite le fasce dei gironi. Venerdì 8 Luglio il sorteggio

Venerdì 8 luglio si terrà a Barcellona, alle 13.15 in diretta streaming, il sorteggio per i gironi della 7DAYS Eurocup 2022/23.

Come l’anno scorso i 20 Club partecipanti saranno divisi in due gruppi da 10 secondo un criterio basato sui seeds (testa di serie).

L’Umana Reyer è la testa di serie numero 3 insieme all’Olimpia Lubiana. Dove possibile non saranno ammesse nello stesso girone squadre della stessa nazione. L’Italia è rappresentata da Venezia, Trento e Brescia.

2022-23 DRAW SEEDS

1 SEEDS

HAPOEL TEL AVIV

JOVENTUT BADALONA

2 SEEDS

GRAN CANARIA

BUDUCNOST VOLI PODGORICA

3 SEEDS

CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA

UMANA REYER VENICE

4 SEEDS

DOLOMITI ENERGIA TRENTO

FRUTTI EXTRA BURSASPOR

5 SEEDS

TURK TELEKOM ANKARA

LIETKABELIS PANEVEZYS

6 SEEDS

PROMITHEAS PATRAS

MINCIDELICE JL BOURG EN BRESSE

7 SEEDS

PARIS BASKETBALL

RATIOPHARM ULM

8 SEEDS

GERMANI BRESCIA

HAMBURG TOWERS

9 SEEDS

SLASK WROCLAW

U-BT CLUJ-NAPOCA

10 SEEDS

LONDON LIONS

PROMETEY SLOBOZHANSKE

