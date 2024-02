A Brescia bastano otto minuti, pesante KO per la Gevi Napoli

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI – GERMANI BRESCIA 83-104

PARZIALI: 12-30; 28-54; 53-71

NAPOLI: Ennis 17, De Nicolao 8, Sinagra 2, Owens 8, Lever 2, Pullen 6, Zubcic 12, Brown 13, Sokolowski 15, Bamba ne, Mabor ne, Ebeling ne. All.: Milicic.

BRESCIA: Gabriel 8, Burnell 13, Tanfoglio, Cobbins 2, Cournooh 18, Christon 16, Bilan 12, Masssinburg 23, Della Valle ne, Petrucelli 8, Porto. All.: Magro.

Napoli in campo con Ennis, Brown, Sokolowski, Zubcic e Owens, risponde Brescia con Christon, Massinburg, Petrucelli, Akele e Bilan.

La tripla di Brown ad aprire il match è più che mai come un fuoco di paglia: la Germani rifila un primo break di 9-0 con la potenza da sotto del tandem Bilan-Akele unita alle bombe di Massinburg e Petrucelli (3-12 a 7’11” dalla prima sirena), poi un vero tsunami di 14-0 con Akele, le bombe di Gabriel e Christon, quindi Bilan dominante a rimbalzo. A 2’41” il display di Fuorigrotta recita un inquietante 5-24, figlio anche delle forzature di Zubcic (0/7 dal campo alla fine del primo tempo), della grande presenza di Brescia in vernice e di una difesa partenopea mai così tenera e poco reattiva. Napoli prova a reagire, De Nicolao e Lever offrono qualcosina in difesa, ma anche le “seconde linee” di Magro come Burnell, Cournooh rispondono come si deve consolidando il margine che al 10′ dice +18 (12-30). Brescia avanti 14-6 nei rimbalzi (4/5 da due e 6/10 da tre), Napoli con le ossa rotte (4/19 dal campo, 2/12 da 3).

Il secondo quarto si apre per la Gevi con il secondo fallo di Brown, ma anche con i primi punti di un Sokolowski più ispirato. Questa Brescia però non molla mai, non si limita a controllare e riesce a spingersi fino al +22 con Massinburg dall’arco. A 1’32” Germani che viaggia in carrozza sul 48-26, Napoli trova un altro sussulto con Ennis ma si conferma slegata, nel finale sponda Gevi si fa di peggio. Infatti gli ultimi tre secondi sono da incubo con il fallo di Brown, i liberi di Massinburg, quindi una rimessa sciagurata sui cui sviluppi Brescia confeziona l’appoggio di Bilan per il +26 del 20′ (28-54). Si chiude così un primo tempo da sogno per Brescia (12/27 da 2, 8/17 da 3, 25 rimbalzi contro 13), da dimenticare per Napoli con la prima imbarcata della stagione (4/21 da 3).

Ripresa che inizia con un’ottima uscita dai blocchi di De Nicolao, Petrucelli sembra confermare l’approccio autorevole del primo tempo ma un tecnico a Magro e il bonus prematuro a oltre 7′ dall’ultima pausa mostrano una Brescia in riserva. Napoli ne approfitta con buoni falli subiti e discrete gite in lunetta, soprattutto con Brown ed Ennis, il coast-to-coast del play azzurro riporta anche la Gevi a -15 sul 44-59, ma Massinburg dall’arco prima e i cinici canestri di Cournooh poi impediscono alla Gevi di avvicinarsi ulteriormente. Va detto che anche i partenopei e un arbitraggio incostante ci mettono il loro contributo, con perse banali e falli di dubbia interpretazione. Così, nonostante i quattro personali per Gabriel e Petrucelli, Germani che resta ampiamente in controllo sul 53-71 del 30′.

Drammatica transizione di Napoli ad aprire le danze dell’ultimo quarto, con due errori e la correzione di Zubcic, croato sempre protagonista con un tecnico quindi in attacco altri due liberi rimanere a -16, sempre lui in vista con altri cinque punti per rispondere alla transizione di Christon e la bomba di Cournooh. L’ex Tortona dopo il nuovo +20 si becca un tecnico, Pullen e Sokolowski ne approfittano per l’ennesimo -16 ma Cobbins e Burnell sono implacabili, Napoli che comunque non si rassegna con il primo vero pick and roll per Owens e la prima vera bomba di Pullen. Gevi che risale a -15 ma 5’43” sul cronometro dell’ultima frazione (71-86), entrambe le squadre in bonus e Brescia che respinge ancora con Petrucelli, l’ennesima correzione di Bilan e l’ennesima bomba di Massinburg (73-92). Comincia ufficialmente il garbage time, con l’unica nota dei due punti griffati Sinagra, anche se in tutta onestà era già iniziato dopo otto minuti di gioco: tanto ci ha messo la Germani per ammutolire Fuorigrotta e fermare la Gevi, un 83-104 che rappresenta non solo il primo pesante KO della gestione Milicic, ma soprattutto una dura lezione da smaltire in vista del re-match di Coppa Italia sul parquet di Torino.