A Santo Stefano Milano-Varese in diretta su Nove

Lunedì 26 dicembre per la 12ª giornata di LBA Serie A sui canali di Warner Bros. Discovery:

· Trieste-Trentino alle 17:30 su Eurosport 2

· Milano-Varese in chiaro alle 18:30 su NOVE

· Brescia-Reggio Emilia alle 20:30 su Eurosport 2

Milano, 22 dicembre – Come da moderna tradizione, la Serie A di basket scende in campo a Santo Stefano per una giornata di Festa da vivere sotto canestro e i canali di Warner Bros. Discovery trasmettono 3 match dalle 17:30 con Trieste-Trentino al prime time delle 20:30 in diretta dal Palaleonessa per Brescia-Reggio Emilia, passando per il big-match in chiaro delle 18:30 su NOVE: Milano-Varese, la corazzata Olimpia contro la sorpresa del campionato, con la telecronaca di Mario Castelli e Andrea Meneghin e la coppia Bagatta-Cicchinè a bordocampo del Mediolanum Forum di Assago.

NOVE, il canale generalista del gruppo Warner Bros. Discovery, trasmetterà per tutto il corso della regular season il big match del mese, che lunedì 2 gennaio sarà Virtus Bologna-Olimpia Milano, e una partita per ogni serie dei Quarti di finale e di Semifinale, la diretta integrale delle Finals di campionato e della Coppa Italia a partire dalle Semifinali.

Inoltre, ogni venerdì sera alle 24:15 su DMAX c’è Basket Zone, il magazine settimanale prodotto da Warner Bros. Discovery che venerdì 23, da preview del Boxing Day di Santo Stefano, ospiterà Gabriele Ambrosetti, ex-calciatore che nel 2000 ha vinto FA Cup e Community Shield al Chelsea e sulla panchina dello Swansea è stato vice di Guidolin, suo allenatore al Vicenza del miracolo Coppa Italia nel 1997. Oggi Ambrosetti è commentatore della Coppa di Lega Inglese per le reti Warner Bros. Discovery (al debutto stasera per la telecronaca di Manchester-City Liverpool in chiaro alle 21:00 su NOVE) e per noi grande tifoso di Varese.

NOVE è al canale 9 del digitale terrestre e Tivù Sat, 145 di Sky

DMAX è al canale 52 del digitale terrestre, 28 Tivù Sat e 170 di Sky

