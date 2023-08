A1 – A Pordenone, il 22 e il 23 settembre, la Supercoppa Italiana 2023

Lo spettacolo della Supercoppa Italiana 2023, quattro squadre a caccia del primo trofeo stagionale: Famila Wuber Schio, Virtus Segafredo Bologna, Umana Reyer Venezia e Dinamo Banco di Sardegna Sassari si sfidano venerdì 22 e sabato 23 settembre nello scenario del Palazzetto dello Sport “Maurizio Crisafulli” di Pordenone, per la ventottesima edizione del trofeo.

La Lega Basket Femminile ha accolto con grande entusiasmo la candidatura della città friulana, una piazza di grande tradizione e passione cestistica che in tempi recenti ha saputo anche distinguersi per capacità logistiche e organizzative, ospitando le Finali Nazionali Under 17 Femminili e parte del ritiro Azzurro in vista di EuroBasket Women 2023, tra gli scorsi mesi di maggio e giugno.



La scelta di Pordenone garantisce la possibilità di portare la grande pallacanestro femminile in una terra appassionata e di grande tradizione cestistica come l’estremo Nord-Est della nostra penisola, ampliando ulteriormente l’eco del campionato di massima serie, in quello che sarà il primo piatto forte della stagione 2023/2024, seguito una settimana dopo dal XXI Opening Day.

Questo il programma delle partite:

VENERDÌ 22 SETTEMBRE – Semifinali

• SF 1 – ore 17.00 – Famila Wuber Schio vs Banco di Sardegna Dinamo Sassari

• SF 2 – ore 19.45 – Umana Reyer Venezia vs Virtus Segafredo Bologna

SABATO 23 SETTEMBRE – Finale

• F – ore 18.00 – Vincente SF 1 vs Vincente SF 2

Tutte le partite verranno trasmesse in diretta streaming su LBF TV. Ulteriori dettagli organizzativi verranno rivelati nei prossimi giorni.

UFF.STAMPA LBF