A1 F G2 – Venezia domina la partita e va 2-0 contro Schio

Umana Reyer Venezia – Famila Wuber Schio 85 – 64 (23-9, 45-29, 65-45, 85-64)



UMANA REYER VENEZIA: Berkani 20 (5/8, 3/5), Gorini NE, Villa M.* 17 (3/4, 3/4), Nicolodi, Pan 8 (1/4, 2/4), Meldere, Held* 6 (1/3, 1/1), Cubaj 3 (1/5 da 2), Fassina* 3 (1/4 da 2), Santucci 3 (0/1, 1/1), Shepard* 8 (2/5, 1/1), Kuier* 17 (4/9, 3/7)

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 18/44 – Tiri da 3: 14/23 – Tiri Liberi: 7/18 – Rimbalzi: 35 11+24 (Kuier 12) – Assist: 22 (Berkani 4) – Palle Recuperate: 8 (Villa M. 2) – Palle Perse: 6 (Villa M. 2)

FAMILA WUBER SCHIO: Juhasz* 12 (5/12, 0/2), Bestagno 5 (2/3, 0/1), Sottana 12 (4/5, 1/3), Verona C.* 9 (3/5, 1/4), Guirantes* 5 (1/7, 1/5), Mutterle NE, Crippa 5 (1/1, 1/2), Parks* 5 (1/3, 1/3), Keys*, Penna, Reisingerova 11 (5/8 da 2)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 22/45 – Tiri da 3: 5/22 – Tiri Liberi: 5/12 – Rimbalzi: 49 17+32 (Juhasz 15) – Assist: 17 (Juhasz 6) – Palle Recuperate: 3 (Juhasz 1) – Palle Perse: 17 (Guirantes 4)

Arbitri: Barbiero M., Pazzaglia J., Perocco A.

Pesante sconfitta per il Famila Wuber Schio in gara 2 di finale scudetto. Le ragazze di coach Dikaioulakos vengono dominate dalle cugine veneziane per 85-64 in una partita purtroppo senza mai storia. L’Umana Reyer approccia perfettamente la gara, si carica dell’entusiasmo di un Taliercio soldout e travolge le orange per tutti i 40 minuti. Purtroppo le scledensi non trovano mai il modo di fronteggiare le avversarie che in difesa non concedono tiri facili mentre in attacco vincono quasi sempre gli 1vs1 e hanno un’ottima circolazione di palla.

Primo tempo da incubo

Inizio difficilissimo delle orange che subiscono 8 punti di Kuier (due triple) e soprattutto sbagliano un paio di facili canestri con Juhasz e Parks, oltre a perdere due sanguinose palle in attacco. In difesa poi, tanta fatica a contenere Shepard a rimbalzo così al 4’ la Reyer è avanti 11-5 sul primo timeout di Dikaioulakos. Poco dopo Verona commette il secondo fallo personale ma l’ingresso di Sottana cambia poco: Kuier rifila a Juhasz la seconda stoppata della gara, Shepard sotto i tabelloni è immarcabile, in attacco le orange non riescono costruire buoni tiri anzi aprono il fianco al contropiede veneziano. Al decimo il tabellone recita 23-9.

Prosegue l’emorragia orange con 4-0 orogranata nel primo minuto di gioco e secondo timeout disperato di Dikaioiulakos per cercare di smuovere le sue. Il Famila Wuber ne esce con un break di 6-0 della coppia Reisingerova-Juhasz ma è un fuoco di paglia perché Villa e Berkani puniscono subito dall’arco: 33-17. Schio continua a sbagliare tante conclusioni e ad aprirsi al contropiede avversario con l’Umana che tocca già il +20 con Berkani. La tripla di Guirantes a fine periodo vale il 45-29.

Non cambia il copione nel secondo tempo

Sottana apre la ripresa con una tripla ma arrivano subito le risposte di Villa e Kuier dalla distanza che danno nuovamente il +20 mentre Fassina in penetrazione allunga ancora: 57-34 al 25’. Anche Verona riesce a trovare punti con i piedi dietro l’arco mentre arriva un fallo tecnico a coach Dikaioulakos per proteste su un fallo offensivo fischiato a Reisingerova. Chiude la frazione Berkani con la tripla in step back per un rotondo 65-45.

Aumenta il passivo nell’ultima frazione nella quale Pan e Villa bucano la retina dall’arco mentre Sottana trova un paio di buone giocate ma la fiducia per le lagunari è totale così anche Shepard e Santucci infilano un paio di triple per il finale 85-64.



uff.stampa famila schio