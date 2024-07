UFFICIALE – Botto Urania Milano, firmato Alessandro Gentile

Autentico botto di mercato per la Wegreenit Urania Milano, la squadra rossoblu ingaggia Alessandro Gentile per la stagione 2024/25. Talento cristallino con anni di esperienza tra massime competizioni internazionali e campionato italiano per Alessandro che è carico e pronto per la sua avventura con la maglia dei Wildcats:

“Sono davvero molto contento per questa opportunità, ringrazio per questo Urania Milano per la grande fiducia che nutre in me. Sarà una bella sfida stimolante che non vedo l’ora di cominciare. Aspetto tutti i tifosi all’Allianz Cloud a fare il tifo per noi”.