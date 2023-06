ABA League – Finale, G1: LeDay e Punter danno spettacolo, squillo Partizan Belgrado, 1-0! Non basta Campazzo alla Stella Rossa

Partizan Belgrado e Stella Rossa si sfidano in una nuova, ennesima, finale di ABA League. Lo scorso anno trionfò la Stella Rossa in una serie caratterizzata da numerosi disordini del pubblico.

QUINTETTO PARTIZAN BELGRADO: Madar, Punter, Nunnally, LeDay, Smailagic.

QUINTETTO CRVENA ZVEZDA: Campazzo, Lazic, Dobric, Mitrovic, Bentil.

I padroni di casa partono fortissimo e sono due i protagonisti principali di questo super inizio, Kevin Punter e Zach LeDay. Il duo ex Olimpia Milano fa impazzire la difesa della Stella Rossa ma soprattutto è ispiratissimo al tiro, segnando quasi tutto quello che passa per le loro mani. 20 punti per LeDay e 14 per Punter in un primo tempo dominato dal Partizan. Sbanda paurosamente la Stella Rossa che all’intervallo è sotto di 20 lunghezze.

Nel secondo tempo la Stella Rossa prova il tutto per tutto e rimonta, arrivando anche a -5 nei minuti finali. Facundo Campazzo è l’anima di questa squadra con una doppia doppia da 15 punti, 10 assist e soprattutto una grande leadership. Campazzo e Dobric ci provano ma il Partizan è bravo a gestire un grande vantaggio guadagnato nel primo tempo. Importante la prestazione di Smailagic, oltre a quella già citata dei due MVP di serata Zach LeDay e Kevin Punter. Squillo Partizan, 1-0 per gli uomini di Obradovic.

PARTIZAN BELGRADO – CRVENA ZVEZDA 88-80 (29-21, 27-15, 17-25, 15-19) Serie sul 1-0 Partizan

MVP BasketInside: Z.LeDay

PARTIZAN BELGRADO: LeDay 24, Punter 19, Smailagic 11, Exum 8, Madar 8, Lessort 7, Andjusic 5, Nunnally 3, Papapetrou 1.

CRVENA ZVEZDA: Dobric 17, Campazzo 15, Petrusev 11, Bentil 10, Nedovic 10, Ilic 4, Martin 4, Mitrovic 4, Markovic 3, Lazarevic 2, Ivanovic, Lazic.