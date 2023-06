ABA League, G2: Nunnally, LeDay e Punter! Il Partizan Belgrado alza la voce e si porta sul 2-0 contro la Stella Rossa

Dopo la vittoria in G1 che ha valso il vantaggio in questa finale di ABA League, il Partizan cerca la vittoria per il 2-0 mentre la Stella Rossa la vittoria esterna che impatterebbe la serie.

QUINTETTO PARTIZAN BELGRADO: Madar, Punter, Nunnally, LeDay, Smailagic.

QUINTETTO CRVENA ZVEZDA: Campazzo, Nedovic, Lazic, Bentil, Martin.

Il Partizan prova subito ad imporre il proprio ritmo, sospinto dalla bolgia della Stark Arena. La Stella Rossa c’è e, memore della pessima partenza in gara 1, resta aggrappata alla partita grazie ad un super Nedovic. L’ex Olimpia segna ed è il punto di riferimento offensivo, con il solito Campazzo a smistare assist. All’intervallo è perfetta parità.

Lo strappo per i padroni di casa arriva nella seconda parte di gara. Nunnally e Smailagic sono ispiratissimi, molto bravi ad aiutare il duo Punter – LeDay sempre incisivo anche se non devastanti come nella prima gara della serie. Ottimo anche Lessort, che alternato con Smailagic, crea grattacapi alla difesa della Stella Rossa. Il vantaggio costruito nel terzo quarto è sufficiente per gestire e ottenere la seconda preziosissima vittoria che porta gli uomini di Obradovic ad un passo dalla terza e decisiva vittoria per il titolo in ABA League.

PARTIZAN BELGRADO – STELLA ROSSA 87-78 (23-22, 21-22, 24-18, 19-16) Partizan in vantaggio 2-0 nella serie.

MVP BasketInside: J.Nunnally

PARTIZAN BELGRADO: Nunnally 15, Smailagic 15, Lessort 13, Punter 13, LeDay 12, Papapetrou 8, Madar 7, Andjusic 4, Exum.

CRVENA ZVEZDA: Nedovic 21, Dobric 11, Campazzo 9, Mitrovic 9, Vildoza 8, Petrusev 7, Bentil 6, Lazic 4, Markovic 3, Martin.