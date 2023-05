ABA Liga – il Partizan domani a Ljubljana: la vittoria significherebbe finale per i bianconeri 

Dalla capitale serba i riflettori si spostano nella capitale slovena. Il risultato sul campo decreterà se la compagine bianconera volerà in finale contro la Stella Rossa, oppure se ci vorrà la terza gara per sapere chi sarà il secondo finalista di questa stagione di Lega Adriatica.

Domenica scorsa il risultato tra il Partizan e l’Olimpija è stato parecchio eloquente: sul parquet della Štark Arena la squadra di coach Obradović ha vinto davanti a 15 mila spettatori con il risultato 85 – 70. Il realizzatore più prolifico per la compagine di casa è risultato l’americano James Nunnally con 18 punti, per gli ospiti il solito Yogi Ferrell ha messo a referto 13 punti e 5 assist.

Riportiamo di seguito le dichiarazioni concesse alla stampa a fine gara da gli allenatori dei due club:

Željko Obradović (Partizan): “Abbiamo conseguito l’obiettivo che ci siamo prefissati, ciò vincere la prima gara per dopo intraprendere il viaggio a Ljubljana. Giocheremo la seconda partita a 48 ore di distanza dalla prima, perciò è naturale puntare molto sui cambi in campo tra i giocatori a disposizione. Faccio i complimenti sia ai miei giocatori sia al pubblico, che nel match casalingo ha riproposto un’atmosfera eccezionale. Adesso ci manca una vittoria per raggiungere la finale”.

Miro Alilović (Cedevita Olimpija): “A Belgrado abbiamo iniziato la sfida in modo sbagliato. Durante la serata abbiamo concesso troppo, abbiamo perso troppi palloni, prendendo scelte difficile al tiro. Si tratta di errori che sono alla base dello scarto finale di 15 punti a favore del Partizan. La seconda sfida è imminente, dobbiamo riprenderci. Domani saremo in grado di capire se siamo stati bravi a cambiare attitudine e migliorarci”. Domani sera la palla a due all’Arena di Stožice è prevista per le ore 18:00. Ferrell, Dragić, Omić e gli altri compagni in canotta bianco-verde cercheranno appunto di strappare la vittoria per portare la serie a Gara 3.