ACB Liga Endesa, 14ᵃ giornata: Higgins trascina il Barça nel clásico. Evans e Howard on fire per Betis e Baskonia

Infrasettimanale di assoluto livello in ACB Liga Endesa dove ad aprirlo è un clásico che non delude le attese. Il duo Laprovittola – Higgins trascina i catalani al successo al WiZink Center, in una partita molto combattuta ma meritata dagli ospiti. Momento di forma pauroso per Howard che ne mette 32 a Granada per il successo che vale la testa della classifica al Baskonia. Un super Evans è l’MVP del Real Betis nella preziosissima vittoria sulla più quotata Gran Canaria.

RISULTATI:

REAL MADRID – FC BARCELONA 78-87 (Tavares 19, Musa 14, Laprovittola 19, Higgins 18)

VALENCIA BASKET – FUENLABRADA 92-86 (Harper 18, Rivero 14, Garcia 14, Novak 14)

REAL BETIS – GRAN CANARIA 88-82 (Evans 28, Tsalmpouris 16, Brussino 16, Slaughter 14)

GRANADA – BASKONIA 84-95 (Renfroe 15, Bropleh 14, Howard 32, Costello 14)

ZARAGOZA – BREOGAN 88-90 (Yusta 18, Sant-Roos 16, Happ 16, Nakic 15)

OBRADOIRO – MANRESA 104-99 (Robertson 28, Vicedo 16, Geben 21, Robinson 16)

UNICAJA – BILBAO 92-79 (Djedovic 15, Ejim 14, Smith 15, Hakanson 14)

