ACB Liga Endesa, 19ª giornata: Brussino e Howard show! Real Madrid e Barça vincono i big match con Tenerife e Valencia

ACB Liga Endesa che prosegue in vista dell’imminente Copa del Rey. Due protagonisti indiscussi nella giornata, Markus Howard e Nico Brussino. 30 punti in 18 minuti di gioco per l’americano di Baskonia, autentico trascinatore nella vittoria su Zaragoza con una prestazione irreale. Parlando sempre di super prestazioni, spaventosa è quella di Nico Brussino. L’argentino, nella super sfida tra Gran Canaria e Unicaja, ha segnato 35 punti con 5 su 5 da 2 punti, 5 su 5 da 3 punti, 2 soli errori ai liberi con 10 su 12 e un mostruoso 49 di valutazione. Vittorie importanti per Real Madrid e Barça su Tenerife e Valencia in due sfide di alta classifica. Musa MVP di giornata con Poirier per il Madrid, mentre il Barça la decide nel finale con un folle tripla di Abrines.

RISULTATI:

JOVENTUT BADALONA – MANRESA 73-65 (Tomic 15, Ellenson 13, Harding 15, Robinson 12)

REAL BETIS – MURCIA 84-71 (Perez 13, Sylla 11, Trice 18, McFadden 17)

GRAN CANARIA – UNICAJA MALAGA 88-70 (Brussino 35, Diop 11, Brizuela 12, Kravish 11)

OBRADOIRO CAB – BILBAO BASKET 77-64 (Blazevic 19, Robertson 15, Smith 14, Withey 10)

FC BARCELONA – VALENCIA BASKET 81-75 (Laprovittola 19, Jokubaitis 13, Rivero 18, Alexander 16)

BREOGAN – BASQUET GIRONA 92-70 (Happ 20, Momirov 19, Taylor 11, Colom 10)

BASKONIA – ZARAGOZA 91-79 (Howard 30, Marinkovic 14, Sant-Roos 21, Hlinason 12)

REAL MADRID – TENERIFE 88-77 (Musa 15, Poirier 15, Cook 16, Doornekamp 16)

GRANADA – FUENLABRADA 83-71 (Caicedo 15, Bropleh 14, Ali 17, Fernandez 16)

Clicca qui per la classifica aggiornata di ACB Liga Endesa.