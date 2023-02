ACB Liga Endesa, 20ª giornata: Jones onfire per Valencia. Baskonia vincente all’overtime contro Malaga, OK Real Madrid e Barcelona

Ventesima giornata della ACB Liga Endesa, ultima prima del break per la Copa del Rey. Il big match di giornata non delude le attese e non bastano 40 minuti per decidere Malaga – Baskonia. Gli ospiti, nonostante un Perry scatenato che la sfiora tripla doppia con 29 punti, vincono con una super partita di squadra. Badalona soffre ma espugna Sevilla con un Feliz versione MVP. Continua la crisi di Fuenlabrada e Murcia, in fondo alla classifica e KO contro Zaragoza e Real Madrid. A valanga Bilbao, Girona e Barcelona. Jones, dopo la super tripla della vittoria in EuroLega contro il Panathinaikos, è ancora l’MVP per Valencia che piega la resistenza di Gran Canaria.

RISULTATI:

BILBAO – GRANADA 90-73 (Smith 21, Reyes 17, Costa Martinez 13, Renfroe 13)

FUENLABRADA – ZARAGOZA 71-85 (Ali 11, Fernandez 10, Sant-Roos 24, Cruz-Uceda 15)

BASQUET GIRONA – OBRADOIRO CAB 93-76 (Taylor 16, Prkacin 14, Robertson 19, T.Scrubb 15)

REAL BETIS – JOVENTUT BADALONA 67-71 (Perez 15, Gerun 14, Feliz 17, Tomic 12)

FC BARCELONA – BREOGAN 82-54 (Laprovittola 16, Mirotic 12, Nakic 10, Arteaga 8)

VALENCIA BASKET – GRAN CANARIA 82-76 (Jones 21, Evans 10, Albicy 13, Balcerowski 12)

MURCIA – REAL MADRID 80-88 (Pustovyi 20, Anderson 13, Tavares 18, Hezonja 16)

UNICAJA MALAGA – BASKONIA 81-89 (Perry 29, Ejim 10, Heidegger 18, Marinkovic 15)

Clicca qui per la classifica aggiornata di ACB Liga Endesa.