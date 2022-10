ACB Liga Endesa, 3ª giornata: Evans show per il Betis. Colpo Tenerife col Baskonia, spettacolo tra Unicaja e Real Madrid

ACB Liga Endesa che procede spedita e non risparmia sorprese. Con un calendario così fitto, soprattutto a inizio stagione, alcune big perdono punti per strada. E’ il caso di Valencia e Baskonia con le due squadre che si sono affrontate nel primo turno di EuroLega pochi giorni fa, e ora entrambe uscite sconfitte in campionato. Shannon Evans domina per il Betis che batte a sorpresa Manresa di un buon Bortolani. Spettacolo a Malaga dove il Real Madrid contiene la furiosa rimonta dei padroni di casa e vince trascinata da Musa e Tavares. A valanga il Barcelona dopo il passo falso in EuroLega al Palau contro l’Olympiacos.

RISULTATI:

OBRADOIRO – BASQUET GIRONA 89-63 (Bender 18, P.Scrubb 13, Gasol 13, Vila Martinez 11)

REAL BETIS SEVILLA – MANRESA 87-83 (Evans 27, Johnson 15, Harding 27, Bortolani 13)

GRAN CANARIA – ZARAGOZA 88-72 (Slaughter 25, Brussino 14, Ferrari 14, Yusta 11)

JOVENTUT BADALONA – BREOGAN 85-66 (Ellenson 22, Guy 16, Nenadic 18, Bamforth 11)

MURCIA – GRANADA 82-89 (Radovic 20, McFadden 16, Felicio 22, Costa Martinez 15)

UNICAJA MALAGA – REAL MADRID 71-76 (Brizuela 17, Osetkowski 13, Musa 15, Tavares 14)

BILBAO – VALENCIA 71-65 (Hakanson 13, Sulejmanovic 12, Rivero 17, Jones 10)

BASKONIA – TENERIFE 79-85 (Raieste 15, Thompson 14, Fernandez 19, Salin 18)

FUENLABRADA – FC BARCELONA 56-84 (Novak 10, Kromah 7, Satoransky 12, Higgins 11)

Classifica aggiornata ACB Liga Endesa dopo 3 giornate.