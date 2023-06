ACB Liga Endesa, Finale G3: Mirotic conclude da eroe, il Barcelona vince contro il Real Madrid e si laurea Campione di Spagna

Real Madrid e Barcelona si ritrovano 48h dopo la discussa gara 2 in cui ha visto prevalere il Barça e portarsi sul 2-0.

QUINTETTO REAL MADRID: Hanga, Williams-Goss, Musa, Yabusele, Tavares.

QUINTETTO FC BARCELONA: Laprovittola, Satoransky, Abrines, Mirotic, Vesely.

Tanto equilibrio nel primo tempo con il Barcelona che prova più volte la fuga ma il Real Madrid c’è. Il Madrid lotta, consapevole che non ci sono più opportunità da sprecare, trova nei veterani una risorsa importantissima. Causeur, unico giocatore in doppia cifra, ben aiutato da Llull sono la chiave del vantaggio madrileno, raggiunto nei minuti finali prima dell’intervallo. Il Barça cerca l’uomo più atteso e chiacchierato del momento, quel Nikola Mirotic riempito di fischi in quanto grande ex. +3 Real Madrid all’intervallo.

Il secondo tempo del Barcelona è super. I catalani non solo contengono le sfiammate dei padroni di casa, ma difendono benissimo e attaccano meglio. Vesely è una spina nel fianco per il Real Madrid che nonostante un super Tavares soffre il lavoro del lungo ceco. Mirotic, Jokubaitis e Laprovittola sono i migliori, oltre al duo Vesely – Mirotic, per un Barcelona molto bello e cinico da vedere. Il Real Madrid prova la rimonta disperata nel finale ma il Barcelona è bravo a gestire il vantaggio accumulato.

3-0 Barça! I catalani sono Campioni di Spagna!

Nikola Mirotic, il quale ha già annunciato il suo addio al Barça, è premiato come MVP della finale. Giusta ricompensa per una gran finale da parte del giocatore di origine montenegrina, miglior giocatore della serie finale tra Real Madrid e Barcelona.

REAL MADRID – FC BARCELONA 82-93 (21-20, 20-18, 25-29, 16-26)

MVP BasketInside: N.Mirotic

REAL MADRID: Tavares 19, Causeur 11, Yabusele 10, Musa 9, Llull 8, Hezonja 7, Poirier 7, Hanga 4, Williams-Goss 4, Rodriguez 3, Fernandez.

FC BARCELONA: Vesely 21, Mirotic 19, Jokubaitis 13, Laprovittola 12, Kalinic 10, Satoransky 8, Sanli 6, Da Silva 4, Kuric 3, Abrines 2, Nnaji 2.