ACB Liga Endesa, Semifinali – G4: Sergio Rodriguez evergreen, Real Madrid in finale. Il Barça passa a Malaga, sarà clásico per il titolo

Terminano le semifinali di ACB Liga Endesa e i verdetti hanno annunciato un nuovo entusiasmante clásico in finale tra FC Barcelona e Real Madrid.

JOVENTUT BADALONA – REAL MADRID 73-94 (17-17, 18-21, 14-25, 24-31) Real Madrid vince la serie 3-1

Il Real Madrid chiude la pratica Badalona e lo fa vincendo per la seconda volta consecutiva in trasferta. Per l’ennesima volta il protagonista è un Sergio Rodriguez evergreen, sempre più decisivo per Coach Chus Mateo dopo la magnifica Final Four di Kaunas. L’ultimo quarto del Chacho è da maestro del gioco, qual è, ben aiutato da un roster profondo, con grande qualità e numerosi protagonisti. Hezonja, Musa e Yabusele sono i top scorer, Tavares è il solito muro nel pitturato, il tutto unito dall’immensa esperienza dei veterani. Si chiude qui una grande stagione per Badalona, ad un passo dal vincere tutte le partecipazioni a cui ha giocato, ma non per questo negativa.

JOVENTUT BADALONA: Parra 17, Feliz 12, Vives 11, Brodziansky 9, Guy 6, Tomic 6, Birgander 4, Kraag 4, Busquets 2, Ellenson 2, J.Rodriguez, Ventura.

REAL MADRID: Hezonja 16, Musa 16, Rodriguez 15, Yabusele 14, Tavares 9, Williams-Goss 8, Llull 7, Hanga 6, Fernandez 3, Causeur, Poirier, Randolph.

UNICAJA MALAGA – FC BARCELONA 75-87 (13-23, 24-22, 15-28, 23-14)

Come il Madrid, il Barça chiude la serie con Malaga e lo fa vincendo per la seconda volta consecutiva al Martin Carpena. Prova di grande autorità per gli uomini di Jasikevicius, che nel finale viene anche espulso per proteste. Un gioco corale è la chiave del Barça, con Mirotic e la guida di Satoransky fondamentali. Non bastano i 44 punti totali di Kalinoski, Perry e Kravish per la squadra di casa che saluta così i propri tifosi e finisce una stagione comunque molto positiva, con una storica Copa del Rey in bacheca.

Sarà di nuovo clásico, per la terza stagione di fila ci sarà FC Barcelona e Real Madrid in finale per decidere il campione della ACB Liga Endesa.

UNICAJA MALAGA: Kalinoski 15, Perry 15, Kravish 14, Carter 9, Barreiro 6, Brizuela 6, Thomas 4, Djedovic 2, Osetkowski 2, Sima 2, Diaz, Ejim.

FC BARCELONA: Mirotic 14, Satoransky 12, Abrines 11, Kuric 10, Kalinic 8, Vesely 8, Da Silva 7, Nnaji 7, Laprovittola 6, Pauli 2, Sanli 2, Jokubaitis.