ACB svolta in vista della Copa del Rey: niente diretta TV, ma streaming gratuito sulla pagina Facebook!

Weekend di coppe nazionali e anche in Spagna sarà protagonista la ACB con la Copa del Rey. Purtroppo non ci sarà diretta TV per il nostro paese, ma ACB ha comunicato una grande novità, ovvero la diretta streaming sulla propria pagina Facebook.

Qui il comunicato ACB.COM

“La Copa del Rey de Badalona será la de mayor difusión internacional de la historia de la competición.

La acb tiene acuerdos de emisión en un récord de 153 países, que llevarán todo el espectáculo de la Copa del Rey a televisiones y plataformas de streaming en cuatro continentes.

La Copa del Rey se verá íntegramente en 24 países de Latinoamérica a través de Star+ de ESPN (Disney), con emisión también en Fox Sports en Argentina, Inter en Venezuela. En Norteamérica, fubo Sports Network llevará el torneo del KO a Estados Unidos y TVC y Hi!Sports a México, mientras que Game+ lo emitirá en Canadá.

Asia vivirá también el evento como nunca, con la retransmisión en China a través de dos plataformas del calado de PPSports y Bilibili y dos territorios que entran este año: India y el subcontinente indio con FanCode y Filipinas con Setanta Sports. Además, se podrá ver en el Medio Oriente con Sharjah Sports, entre otros operadores y países.

En Europa, la acb se puede ver en los principales mercados baloncestísticos: Grecia (OTE), Turquía (D-Smart), países bálticos (TV3), Polonia (SportKlub), Finlandia (Elisa TV), Francia (MCS Basket), Portugal (Eleven Sports Network), Ucrania (PV+)… o la retransmisión para los países balcánicos, que lo vivirán a través de Arena TV, cuyos comentaristas estarán en directo en Badalona.

(Ver lista completa)

En directo por Facebook para el resto de países:

La acb se ha propuesto que la Copa del Rey llegue a todos los rincones del globo y, de forma excepcional, retransmitirá todos los partidos en directo en Facebook en aquellos países donde ningún operador tiene los derechos de emisión, así como en la mayoría de África donde el acuerdo no es exclusivo.

De este modo, el torneo llegará a países como Italia, Alemania, Australia, Japón, Corea del Sur, Indonesia, Países Bajos, Suecia, Noruega, Austria, Irlanda o Nueva Zelanda, entre otros, y dará la opción a los aficionados de algunos países a ver en directo a sus ídolos.

Es el caso de Cabo Verde con Edy Tavares, Senegal con Khalifa Diop o Moussa Diagné o Nigeria con James Nnaji, entre otros.”