Era attesa da giorni e adesso sembra essere ufficiale l’accordo per poter trasmetter in chiaro le partite di qualificazione ai Mondiali 2023 in chiaro.

Come riporta il Corriere della Sera, accordo tra Rai e Fiba per i diritti delle ultime partite dell’Italbasket per le qualificazioni ai Mondiali 2023: andranno su Rai2.

Nello specifico, le partite sono Italia-Spagna dell’11 novembre, Georgia­-ltalia del 14 novembre, Italia­-Ucraina del 23 febbraio e Spagna-­ltalia del 26 febbraio.