Achille Polonara è vicinissimo alla Stella Rossa, come riportato dal quotidiano serbo “Sportski Zurnal”.

Polonara, il quale non ha mai trovato spazio con l’Anadolu Efes sembrava destinato al ritorno in Italia in maglia Virtus, ma la Crvena Zvezda ha messo la freccia e preso in pugno l’ala azzurra.

Dopo Vildoza, Campazzo, arriva un altro colpo importante per la Stella Rossa.