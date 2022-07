Ale Gentile si frattura alcune vertebre in vacanza

Disavventura vacanziera per Alessandro Gentile, che si sasrebbe procurato fratture multiple alle vertebre cadendo da una struttura che faceva parte della villa affittata da lui e dal fratello Stefano per le vacanze alle Baleari.

L’ex Olimpia Milano, che nell’ultima stagione è tornato in Italia prima a Varese e quindi a Brindisi, è stato portato in ospedale in Spagna ma tornerà subito in Italia per i controlli del caso, e un’eventuale operazione.

Ecco il messaggio che ha lasciato sui suoi canali social: