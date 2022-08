Amedeo Tessitori lascia il raduno, ecco i 12 dell’Italia per EuroBasket 2022

By

Il CT Pozzecco ha annunciato i 12 che scenderanno in campo domani alle 20:30 al PalaLeonessa contro la Georgia per la sfida di qualificazione alla Coppa del Mondo 2023 e la prossima settimana al Forum di Milano per EuroBasket. Amedeo Tessitori autorizzato a lasciare il raduno.

I 1️⃣2️⃣ Azzurri ✨



Il CT Pozzecco ha annunciato i 12 che scenderanno in campo domani alle 20:30 al PalaLeonessa contro la 🇬🇪 per la sfida di qualificazione alla @FIBAWC e la prossima settimana al Forum di Milano per @EuroBasket. Amedeo Tessitori autorizzato a lasciare il raduno. pic.twitter.com/fdD9omF0gk — Italbasket (@Italbasket) August 26, 2022

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Boston Celtics – NBA)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, A|X Armani Exchange Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Utah Jazz – NBA)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, A|X Armani Exchange Milano)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, A|X Armani Exchange Milano)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, Anadolu Efes Istanbul – Turchia)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

Lo staff

Presidente Federale: Giovanni Petrucci

Capo Delegazione: Salvatore Trainotti

Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco