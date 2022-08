Amichevole. Giannis ha la Grecia sulle spalle. A Oaka vittoria netta contro la Spagna

Una partenza a razzo della Grecia caratterizza l’amichevole tra la squadra di Itoudis e la Spagna, test di avvicinamento a Eurobasket 22 per entrambe le formazioni candidate a recitare ruoli da protagoniste. Davanti ai 15mila spettatori dell’Oaka, la Grecia parte fortissimo e con un primo quarto finito 31-13 decide già le sorti della partita. A inizio di secondo quarto la Grecia va sul +20 (41-21 al 13′) e tocca poco dopo il +21 che è il massimo vantaggio dell’intera partita. All’intervallo i locali conducono 50-35. Nella ripresa la Spagna prova a ridurre il gap ma Giannis Antetokounmpo e Tyler Dorsey sono l’anima offensiva di una Grecia che non si fa spaventare e incendia il pubblico ateniese. Gli ellenici volano sul +19 prima di calare inevitabilmente il loro ritmo permettendo ai spagnoli di recuperare fino al +10 (60-50) che diventa poi 63-57 al 30′. Nel quarto periodo si esalta Giannis ispirato dalla verve in regia di Calathes. La Grecia ritorna in doppia cifra di vantaggio (71-59) e riaccende il focoso pubblico di casa. Finale 86-70. Per la Grecia mattatore Giannis Antetokounmpo autore di 31 punti (11/13 dal campo, 9/10 da due, 10 rimbalzi e 3 assist) e davvero difficile poter immaginare di fermarlo. Tra i spagnoli unici in doppia cifra Willy Hernangomez (15 punti e 5 rimbalzi) e il giovane classe 2001 Jaime Pradilla. Giovedi si replica trasferendosi tutti allo Wizinink Center di Madrid.

Qui gli highlights della sfida di Oaka

Grecia-Spagna 86-70 (31-13, 19-22, 13-22, 23-13)

Grecia: Dorsey 11, Lountzis n.e., Larentzakis 3, Agravanis 9, Calathes. 7, Kalaitzakis 4, Bochoridis 2, Papanikolau 5, Papapetrou 2, Gontikas n.e., G.Antetokounmpo 31, K.Antetokounmpo 7, Kaselakis 2. CT Itoudis

Spagna: Yusta 2, Brown 7, Pradilla 10, Rudy Fernandez 3, Lopez-Arustegui 4, Jaime Fernandez 3, Brizuela 8, Colom 3, Saiz 8, Willy Hernangomez 15, Sima 3, Juancho Hernangomez 4, Parra. CT Scariolo