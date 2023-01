Ancora una vittoria in rimonta per Brindisi, battuta Reggio Emilia

By

HAPPY CASA BRINDISI – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 81 – 74 (13-15, 24-22, 13-23, 31-14)

Seconda vittoria consecutiva per la Happy Casa che abbatte la strenua resistenza della Unahotels Reggio Emilia con il punteggio finale di 81-74, figlio del super break di 31-14 negli ultimi dieci minuti. Sugli scudi Reed autore di 20 punti e della giocata decisiva nel finale di gara con il rimbalzo offensivo dopo tiro libero sbagliato da Perkins e il 2/2 dalla lunetta che mette al sicuro il risultato. La giocata finale alley-oop tra Bowman e Bayehe suggella un successo preziosissimo per la seconda parte di stagione.

Dopo il 31-10 nell’ultimo quarto contro la Virtus Bologna, la squadra di coach Vitucci replica il parziale finale e regala un’altra gioia al pubblico brindisino presente al PalaPentassuglia, sold out ancora una volta. La coppia di centri Bayehe-Perkins è la carta vincente in entrambe le fasi, alternando una difesa a zona che nel finale mischia le carte e impedisce a Reggio di ingranare la quarta vittoria negli ultimi cinque incontri.

Si ritorna in campo domenica 5 febbraio per l’anticipo di mezzogiorno al Taliercio vs la Reyer Venezia.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 81-74 (13-15, 37-37, 50-60, 81-74)

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 2 (1/3, 0/2, 8 r,), Reed 20 (7/10, 1/3, 5 r.), Bowman 12 (3/6, 1/2, 1 r.), Harrison 4 (1/2, 0/4, 4 r.), Mascolo 4 (2/3, 0/3), Lamb 8 (2/5, 1/5, 2 r.), Mezzanotte (0/1, 1 r.), Riismaa ne, Bayehe 13 (5/6, 6 r.), Perkins 18 (5/10, 0/1, 5 r.), Vitucci ne, Bocevski ne. All.: Vitucci.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Anim 10 (3/6, 1/2, 1 r.), Reuvers 13 (5/7, 1/3, 3 r.), Hopkins 14 (3/7, 1/3, 8 r.), Strautins 8 (1/2, 2/4, 4 r.), Cinciarini 8 (3/6, 0/4, 6 r.), Olisevicius 13 (3/4, 1/2, 5 r.), Diouf 2 (0/1 da 3, 2 r.), Senglin (0/1, 0/2, 2 r), Burjanadze 6 (2/3, 0/3, 2 r.), Stefanini ne, Cipolla. All.: Sakota.

ARBITRI: Rossi – Borgo – Noce.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 20/25, Reggio 16/21. Perc. tiro: Brindisi 29/75 (3/20 da tre, ro 11, rd 25), Reggio 36/59 (6/23 da tre, ro 9, rd 28).

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi