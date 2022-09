Anthony Edwards multato di 40mila $ per commenti omofobi sui social

Anthony Edwards, guardia dei Minnesota Timberwolves, è stato multato per 40.000 dollari dalla NBA per un post omofobo sul suo profilo Instagram. Edwards aveva postato una storia su Instagram in cui inquadrava un gruppo di uomini definendoli “queer-ass”, con aggiunta di un insulto razzista.

Poco dopo, Anthony Edwards ha postato le sue scuse su Twitter: “Quello che ho detto è stato immaturo, offensivo e irriguardoso, e sono davvero dispiaciuto. Non è accettabile che né io né altri usino un tale linguaggio in una maniera così offensiva, non c’è assolutamente nessuna scusante. Sono stato cresciuto meglio di così!”

What I said was immature, hurtful, and disrespectful, and I’m incredibly sorry. It’s unacceptable for me or anyone to use that language in such a hurtful way, there’s no excuse for it, at all. I was raised better than that! — Anthony Edwards (@theantedwards_) September 11, 2022

I Minnesota Timberwolves hanno espresso la loro reprimenda nei confronti di Edwards in un comunicato stampa in cui si dicevano delusi e dispiaciuti, e anche Kareem Abdul-Jabbar ha bacchettato il 21enne prima scelta di Minnesota sottolineando la cattiva abitudine di atleti famosi nel fare commenti di questo genere, e proponendo per lui un periodo di volontariato in una comunità LGBTQ+.