Bartley & Spencer sono super e Trieste fa suo il derby del nord-est a Venezia

Trieste piazza la zampata e fa suo il derby del nord-est contro Venezia.

Quintetto Venezia: Spissu, Granger, Bramos, Willis, Watt.

Quintetto Trieste: Davis, Bartley, Deangeli, Spencer, Lever.

PRIMO PERIODO

Parte meglio Trieste con Bartley per il 3-8 dopo 3’. Risposta orogranata con due triple in fila di Spissu e Willis per il 10-8 a metà del quarto. Punteggio in equilibrio sul 12-12 entrando negli ultimi 3 minuti. Tessitori cerca di dare la scossa per il 18-16 con 1’ dal primo mini intervallo. Ultimo possesso per Venezia con Moraschini che non s’intende con Tessitori e lancia il contropiede chiuso da Deangeli per il 18-20.

SECONDO PERIODO

Venezia fatica in avvio del quarto mentre Trieste, guidata da Ruzzier, arriva sul 20-25 dopo 3’. Reazione dei padroni di casa con il “ritrovato” Brooks, ma Ruzzier & C. continuano a colpire per il 27-35 a metà del quarto che costringe al time out De Raffaele. Orogranata in rottura prolungata con Trieste che ne approfitta per volare sul 27-38. Freeman si iscrive a referto per portare i suoi a contatto chiudendo il primo tempi sul 36-42.

TERZO PERIODO

Parte fortissimo Trieste con un 11-0 in 2’30’’ spinti da un super Bartley per il 39-53. De Raffaele fatica a trovare un quintetto che possa dare la scossa e ribaltare inerzia con Trieste che ne approfitta e vola sul 41-58 a metà del quarto. Scossa che arriva dal trio Parks-Tessitori-Brooks che infiammano il Taliercio per il 52-61 con 1’ dall’ultimo mini intervallo. Ultimo possesso con Parks che in penetrazione chiude il quarto sul 54-61.

QUARTO PERIODO

Inerzia orogranata che continua anche ad inizio dell’ultimo quarto con Parks e Tessitori che tengono a contatto Venezia sul 58-63 dopo 2’. Difesa orogranata che non fa scappare Trieste e a metà del quarto siamo sul 63-68 dopo la tripla di Granger. Trieste però, spinta ancora da un super Bartley prova a dare spallata decisiva sul 67-75 entrando negli ultimi due minuti. Venezia tenta l’ultimo recupero, ma le energie sembrano finite e Trieste controlla portandosi a casa il derby del nord-est

Umana Reyer Venezia – Pallacanestro Trieste 72-81

Parziali: 18-20; 36-42; 54-61.

Tabellini

Umana Reyer Venezia: Spissu 8, Tessitori 9, Parks 9, Freeman 7, Bramos, Moraschini 1, De Nicolao 1, Granger 6, Chillo ne, Brooks 17, Willis 5, Watt 9. All. De Raffaele.

Pallacanestro Trieste: Gaines 6, Pacher, Bossi ne, Davis 7, Spencer 13, Deangeli 4, Ruzzier 15, Campogrande 3, Vildera 6, Bartley 21, Lever 6. All. Legovich.

Spettatori: 3.153