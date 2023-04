Basket in Carrozzina – Domani in campo gara 2 tra Briantea84 e Amicacci

A Meda dalle ore 14 il secondo appuntamento con la serie finale, si parte dall’1 a 0 Amicacci a caccia del primo tricolore. Diretta su RaiSport.

Sabato 22 aprile il Palasport di Meda ospiterà dalle ore 14 il secondo capitolo della serie di Finale Scudetto tra i padroni di casa dell’UnipolSai Briantea84 Cantù e la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, che è avanti 1 a 0 dopo il successo della scorsa settimana a Giulianova. Per gli abruzzesi l’opportunità di chiudere subito la serie e conquistare quello che sarebbe il primo Scudetto della propria quarantennale storia, mentre la Briantea84 punterà ad allungare la sfida fino alla bella di gara tre, che sarebbe in programma sempre a Meda domenica 23 aprile (alle ore 16.30).

In gara uno l’Amicacci Abruzzo ha vinto piuttosto nettamente 56 a 44, bissando il successo arrivato nell’unico precedente stagionale tra le due squadre, quello della Supercoppa Italiana alzata proprio a Meda dai ragazzi di coach Carlo Di Giusto lo scorso 17 dicembre. Per la Briantea lo scenario è simile a quello delle finali Scudetto della passata stagione, quando si ritrovò sotto 1 a 0 dopo gara uno, per poi rimontare con due successi consecutivi: a differenza della finale 2022 però questa volta i canturini hanno la possibilità di giocarsi tutto davanti al proprio pubblico e non in trasferta.

Arbitri designati per la gara sono Maurizio Zamponi, Marco Graziani e Cristiano Penzo.

Anche il secondo appuntamento con le finali Scudetto del campionato di pallacanestro in carrozzina sarà trasmesso in diretta da RaiSport a partire dalle ore 13.50 sul canale 58 del digitale terrestre.

Nel fine settimana in campo anche il secondo appuntamento della serie tra Dinamo Lab Banco di Sardegna e S. Stefano Kos Group, valida per il terzo posto finale (marchigiani vittoriosi 70 a 65 una settimana fa in Sardegna, dopo un overtime). Si tratta dell’ultimo weekend della stagione italiana per club, prima delle finali di EuroCup e poi dell’avvio del percorso della Nazionale maggiore, che disputerà i Campionati del Mondo a Dubai dal prossimo 9 giugno. I nomi dei dodici atleti convocati per la rassegna iridata saranno comunicati giovedì 4 maggio nel corso di una conferenza stampa alla presenza, tra gli altri, del presidente Zappile, del commissario tecnico Di Giusto e del capitano Carossino.

