BCL, 4ª giornata: Marcelinho Huertas immortale trascina Tenerife! Rullo compressore Malaga. Vive le speranze di Galatasaray e Peristeri

Prosegue la BCL Basketball Champions League, sempre più vicina ad entrare nel momento clou della stagione. Nel gruppo J vince e tiene vive le speranze di qualificazione il Galatasaray grazie ad un super Prepelic mentre Ludwigsburg vince nettamente sul Dijon. Promitheas vince e raggiunge proprio Murcia in testa al girone L in una partita emozionante punto a punto con un Cowan MVP. Non sono sufficienti i 40 punti di un mostruoso Kuzminskas per l’AEK Atene che cede dopo 3 supplementari all’Hapoel Holon. Continua a dominare l’Unicaja Malaga, imbattuta nel gruppo I e capace di rifilare 29 punti di scarto allo Strasburgo in fondo alla classifica del girone. Importantissima vittoria di Cholet che raggiunge a quota 2 vittorie proprio Tofas battuta nel finale nonostante un ottimo Wiley da 22 punti. Vive anche le speranze del Peristeri di Coach Spanoulis che batte il Pinar Karsiyaka con 23 punti di Williams e 19 di Ragland. Infine il big match di BCL tra Tenerife e Hapoel Jerusalem non manca le attese e vede uscire vincenti gli spagnoli con un Marcelinho Huertas immortale.

GALATASARAY – BONN 98-85 (Prepelic 20, McCormack 17, Watson 19, Flagg 13)

PROMITHEAS – MURCIA 79-78 (Cowan Jr 22, Echenique 17, Sleva 19, Kurucs 15)

AEK ATHENS – HAPOEL HOLON 108-112 DTS (Kuzminskas 40, McRae 27, Crawford 19, Hanochi 17)

UNICAJA MALAGA – STRASBURGO 91-62 (Barreiro 17, Carter 17, Booth 13, Cavaliere 8)

PERISTERI – PINAR KARSIYAKA 76-73 (Williams 23, Ragland 19, Brown V.19, Brown J.15)

CHOLET – TOFAS 77-74 (Salaun 15, Nzekwesi 13, Wiley 22, Winston 17)

LUDWIGSBURG – DIJON 71-59 (Graves 20, Melson 11, Hrovat 12, Caver 10)

TENERIFE – HAPOEL JERUSALEM 95-92 (Huertas 24, Sastre 22, Randolph 20, Johnson 17)