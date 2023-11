BCL, 4ª giornata: Murcia, Dijon e Pinar Karsiyaka a valanga! PAOK trascinato da Beliauskas e Rytas dal duo Cole-Normantas

Continua la Regular Season della BCL. Vincono nettamente Murcia, Pinar e Dijon, a valanga anche Hapoel Holon in Turchia contro un Bursaspor che poco può contro un Harris scatenato. Punteggio molto equilibrato e vittorie per PAOK e Rytas contro Benfica e Promitheas. No problem per Oldenburg.

RISULTATI:

IGOKEA – MURCIA 63-79 (Tanaskovic 14, Milosavljevic 11, Jelinek 16, Hakanson 15)

PINAR KARSIYAKA – STRASBURGO 87-72 (Carey 19, Brown 16, Booth 20, Invernizzi 14)

OLDENBURG – OOSTENDE 81-64 (Crandall 18, Russell 17, Gillet 19, Van Rossom 10)

PAOK – BENFICA 76-74 (Beliauskas 20, Tsairelis 15, Broussard Aaron 20, Douglas 12)

BURSASPOR – HAPOEL HOLON 74-93 (Brown 22, Floyd 18, Harris 25, Smith 17)

DIJON – OPAVA 99-64 (Hunt 21, Caver 17, Pechacek 16, Townes 11)

RYTAS – PROMITHEAS 77-75 (Cole 16, Normantas 16, Coffey 19, Echenique 15)

TORTONA – TOFAS

