BCL, 5ª giornata: Oostende, colpaccio in casa del Galatasaray! Vince il Limoges di Coach Cancellieri e il Benfica

Quinta giornata di BCL Basketball Champions League dove ci sono state grosse sorprese. Oostende espugna Istanbul e vince contro un Galatasaray a cui non bastano i 21 di Ennis. Benfica non è più una sorpresa e continua a vincere regolando un VEF Riga che segna solo 71 punti. Cadono in casa anche Baxi Manresa (in netta crisi) e Pinar Karsiyaka contro il Limoges di Coach Massimo Cancellieri e i tedeschi del Bonn. Netta vittoria dello Strasburgo che batte il Murcia con 25 di Keene e 23 punti di Lansdowne.

Qui i risultati:

GALATASARAY – OOSTENDE 85-91 (Ennis 21, McGee 15, Thurman 26, Gillet 17)

BENFICA – VEF RIGA 84-71 (Ben Romdhane 18, Broussard Aaron 18, Zoriks 24, Ate 13)

HAPOEL HOLON – LEGIA 101-79 (Johnson 25, Green 23, Garrett 19, McCallum 16)

BAXI MANRESA – LIMOGES 77-88 (Harding 30, Caroline 9, Hawkins 21, Rodriguez 19)

PINAR KARSIYAKA – BONN 80-89 (Delgado 15, Kuzminskas 15, Shorts 26, Malcolm 20)

SZOMBATHELY – TOFAS 64-77 (Perl 14, Tiby 12, Gray 18, Thompson 15)

AEK ATHENS – REGGIANA 68-59 (Mitchell 16, Williams 15, Hopkins 13, Cinciarini 11)

STRASBURGO – MURCIA 82-70 (Keene 25, Lansdowne 23, Trice 17, McFadden 12)

Clicca qui per la classifica aggiornata di BCL Basketball Champions League.