BCL, 5ª giornata: Unicaja Malaga ai quarti da imbattuto! Vive le speranze di Galatasaray, Peristeri. OK Bonn, Tenerife e Murcia

Quasi terminato il Round of 16 della BCL Basketball Champions League. Nel gruppo J stacca il pass per i Quarti di Finale, Bonn. I tedeschi battono nettamente Dijon e buttano alle spalle il KO della settimana scorsa in Turchia dove il Galatasaray vince la seconda partita consecutiva e continua a credere nella miracolosa rimonta. Nel gruppo L c’è il Murcia che continua a dominare, dove anche in questa giornata rifila un importante all’AEK Atene trascinato da un mostruoso Radebaugh. Cade a sorpresa il Promitheas in casa, dove non arriva la rimonta che consegna all’Hapoel Holon, dell’ex protagonista del campionato italiano Hervey, la vittoria che tiene tutto aperto. L’Unicaja Malaga sa solo vincere in questa BCL. KO anche un Tofas che fa sudare le sette camicie al club spagnolo ma che non riesce nel portare a casa i due punti. I turchi si giocheranno il passaggio del turno contro le francesi che nel derby ha visto trionfare nettamente Strasburgo. Anche Tenerife, altra grande favorita per la vittoria finale, conquista il pass per i Quarti di Finale di BCL battendo il Pinar Karsiyaka di McCollum. Preziosissima vittoria per Coach Spanoulis che con il suo Peristeri domina contro il più quotato Hapoel Jerusalem e rimanda all’ultima giornata il secondo pass nel Gruppo K valevole per i Quarti di Finale di BCL.

RISULTATI:

GALATASARAY – LUDWIGSBURG 93-91 (Kabaca 15, Bost 14, Graves 26, Lewis 13)

BONN – DIJON 89-74 (Griesel 17, Kirkwood 13, Hunt 19, Chikoko 15)

MURCIA – AEK ATHENS 100-89 (Radebaugh 31, Sleva 16, Kuzminskas 19, McRae 13)

PROMITHEAS – HAPOEL HOLON 92-93 (Cowan 30, Reynolds 19, Hervey 20, McCall 14)

TOFAS – UNICAJA MALAGA 76-80 (Winston 19, Wiley 15, Perry 19, Kravish 13)

HAPOEL JERUSALEM – PERISTERI 61-76 (Smith 10, Williams 9, Ragland 16, Mitrou-Long 15)

STRASBURG – CHOLET 96-84 (Cavaliere 18, Lacombe 13, Campbell 17, Hruban 17)

TENERIFE – PINAR KARSIYAKA 88-79 (Guy 17, Abromaitis 16, McCollum 22, Martin 19)

Qui la classifica aggiornata di BCL.